Año y medio de covid-19 no ha sido suficiente para respetar las medidas de bioseguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Utilizar bien la mascarilla, lavarse constantemente las manos y respetar el distanciamiento físico son las tres reglas de oro que se escuchan desde hace 554 días para prevenir el covid-19 en Honduras.



Aunque el tiempo suena extenso, no ha sido lo suficiente para que se cumplan correctamente. Desde hace medio año la capital convive con una emergencia nacional por la pandemia del covid-19 y durante este periodo el aprendizaje no ha sido el esperado, ya que destacan más las acciones negativas que las positivas.



EL HERALDO consultó con diferentes autoridades sanitarias sobre lo que los ciudadanos han aprendido en lo que va de la pandemia, la mayoría coincide en que la mascarilla es una de las tres reglas de oro más respetada, pero lamentan que no se respeten la demás.



Para la doctora Karla Pavón, titular de la Unidad de Vigilancia de Salud, se ha aprendido a vivir en esta emergencia, pero el sistema de salud necesita ser más robustecido ya que la pandemia desnudó al mundo entero. Para el jefe de la Unidad de Epidemiología de Sinager, José Lara, las personas conocen y saben cuáles son las medidas de bioseguridad, pero por alguna razón desconocida no lo interiorizan y tampoco lo convierten en una práctica.



Lara reconoció la importancia de realizar un estudio para conocer el motivo por el cual los ciudadanos se oponen a cumplir con las medidas y no descartó que se llegue a ejecutar.



Por su lado, Harry Bock, titular de la Región Metropolitana de Salud, manifestó que a pesar de realizar promoción, prevención y educación, han observado que todavía los capitalino no muestran miedo por la enfermedad, pues se observa mucho relajamiento, ya que además de que no cumplen las medidas, tampoco acuden a vacunarse a pesar de haber dosis disponibles.

