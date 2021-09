¿Lo entregarán este año? Tramo de 30 km y detalles viales faltan de Canal Seco

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ya pasaron 20 años desde que se comenzó el proyecto del Canal Seco, 96.20 kilómetros que cinco gobiernos no han sido capaces de terminar.



Empresas ecuatorianas, mexicanas, peruanas, brasileñas y hondureñas han sido beneficiadas con los 6,500 millones de lempiras de fondos para la obra, ninguna finaliza.



Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) prometió entregar el proyecto este mes, en septiembre -inicialmente era enero, luego marzo-, pero hay varias obras pendientes.

En sus cuentas solamente falta el tramo Lamaní-El Quebrachal que se encuentra ubicado en los municipios de San Antonio y Lamaní, del departamento de Comayagua, y en Aguantequerique y San Juan, en el departamento de La Paz.



EL HERALDO recorrió el Canal Seco de principio a fin y constató que aproximadamente al 50 por ciento le faltan algunas obras: asfalto, iluminación, señalización, aceras y complementos.



La maquinaria está presente en algunos tramos en avance y hay movimiento de rastras que se aventuran a utilizar la obra aunque presente fallas.

EL HERALDO constató durante el recorrido la presencia de empleados y maquinaria de la empresa constructora que realizan el recubrimiento de asfalto. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Canal Seco

El Canal Seco se ha convertido en uno de los proyectos de infraestructura vial más demorados en el país. Diseñado en 2002, la primera piedra se colocó hasta 2008.



Promovido mediante un préstamo de 260 millones de dólares (6,500 millones de lempiras) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y una contraparte del gobierno de Honduras, la obra despertó el interés nacional.



Visualizado como una solución para acortar tiempo en el traslado de mercadería entre Puerto Cortés y la zona sur del país, la obra sigue inconclusa, aunque las autoridades prometen que faltan algunos detalles por concluir.



Invest-Honduras asegura que la construcción está en la etapa final (solo faltaría el 30 por ciento), pero in situ ese porcentaje parece verse más grande.



La empresa responsable de este último tramo es Prodecon S.A de C.V., que firmó el pasado 30 de octubre del 2019 un contrato por más de 17.3 millones de dólares con la promesa de entregar la obra el pasado 3 de enero del 2021.

Durante al menos 30 kilómetros del Canal Seco es normal encontrarse con rótulos que anuncian desvíos por trabajos de construcción, dejando el paso solo a dos carriles. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Recorrido

EL HERALDO comenzó su recorrido en el desvío a la Villa de San Antonio, Comayagua. A partir de ahí es el kilómetro 1 de los 96.20 del proyecto que concluye en la frontera de El Amatillo en Goascorán, Valle.



En efecto, hay cuatro carriles de asfalto habilitados hasta el kilómetro 17, no están señalizados (dos carriles), no tienen iluminación, ni aceras y tampoco obras complementarias.



Entre ambos carriles no se ha construido la mediana y la capa de asfalto empieza a dañarse, constató este equipo.



Pasando el kilómetro 17 está el primer tramo cerrado, por lo que la carretera pasa de cuatro carriles a dos carriles.

Con rótulos rojos y barriles, los ejecutores de la obra anuncian un desvío, que se extiende al menos cinco kilómetros.



EL HERALDO constató que en ese punto los operadores de las maquinarias están poniendo una gruesa capa de asfalto. “Arriba va otra capa”, dijo uno de los albañiles presentes.



Pasado ese punto, nuevamente hay habilitados cuatro carriles (tramo corto), sin señalización y tampoco con las obras complementarias.



El desarrollo es poco, apenas unas cuantas casas dispersas, negocios no se observaron.

Acercándose aproximadamente al kilómetro 23 nuevamente el proyecto se reduce a dos carriles, pues las vías que vienen de Goascorán a Comayagua apenas están en proceso de construcción.

Al igual que en el tramo anterior hay presencia de maquinaria que cava agujeros, aunque muy poca.



Durante el recorrido se evidenció la presencia de rastras que, a pesar de que la obra no está terminada, la utilizan para acortarse distancia y evitar pasar por Tegucigalpa.



Casi llegando al kilómetro 30 nuevamente hay otro frente de construcción, pero con menos cantidad de máquinas.

En varios tramos hay presencia de maquinaria, aunque otras zonas carecen de atención, ocasionando que se vea un desorden en la forma que avanzan con los tramos carreteros. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo



Tramo completo

Después de ese punto hasta Valle todo el proyecto tiene los cuatro carriles, pero es hasta el kilómetro 50 aproximadamente que comienza a evidenciarse la señalización total y todas las obras complementarias.



EL HERALDO evidenció como en algunos tramos en el carril de ida la montaña cedió e invadió la calle, lo que es un llamado a Invest-Honduras para prestar atención a las fallas geologicas o desplazamientos en el proyecto.



En esos tramos hay inmensas rocas sobre uno de los carriles, no hay señalización que advierta a los conductores y, a pesar de tener maquinaria en disposición en la zona, no han retirado los escombros.



El resto del proyecto hasta la frontera de El Amatillo está en optimas condiciones sin ningún tipo de daño en el pavimento y debidamente señalizado, incluso con reductores de velocidad, puentes peatonales e iluminación.



Una vez terminado el proyecto será traspasado a la Concesionaria Vial (Covi) Honduras para que se instalen casetas de peaje.

A partir de aproximadamente el kilómetro 50 se puede observar el proyecto con toda la señalización, iluminación y obras complementarias. Faltan estos detalles en la mitad del corredor. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo



