Iroshka Elvir denuncia ataques 'misóginos y ofensivos' de Luis Munguía, candidato de Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Iroshka Elvir de Nasralla, candidata a diputada y esposa del presidenciable por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, denunció ser víctima de 'mensajes misóginos y ofrensivos' por parte de Luis Munguía, candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

A través de las redes sociales, los políticos intercambiaron una serie de mensajes que causaron polémica entre sus seguidores. Según transcendió, la discusión comenzó por una fotografía en la que Iroshka de Nasralla aparece saludando a militantes de Libre en una carpa ubicada en la colonia Kennedy de la capital.

De tal manera que Munguía compartió la foto y agregó que "Bien dice el dicho el c... no solo sirve una vez para c... Ahora esta señora, Iroshka, anda en las carpas de Libre rogando que voten por ella y diciendo que solo ella sirve en la planilla de su partido... Ya perdió la vergüenza la señora y ahora ruega a nuestra militancia a la que ha menospreciado junto a su esposo tangas ralas".

En cuestión de horas la publicación acumuló decenas de comentarios a favor y en contra de la opinión del político. "Luis Munguia ¿Esa es la educación de un dirigente político? ¿Ese es el respeto que le daría al pueblo?", le cuestionaron algunos, mientras otros dijeron: "Y tanto que hablan de Libre. Ahora sí los necesita …jejeje".

Respuesta

La publicación llegó a ojos de la esposa de Salvador Nasralla, quien no tardó en compartir su versión de los hechos y aclarar lo sucedido.

"El día de ayer estuve en una pega de stickers en la Kennedy y me encontré con líderes del colectivo de Libre, a quienes, por supuesto, me detuve a saludar por el gran cariño que les tengo porque luchamos juntos en 2017 cuando me acompañaron estando embarazada de casi 9 meses a luchar en las calles por la democracia y el futuro de nuestro país", escribió.

"Nada cambiará el amor y respeto que le guardo a la gran militancia de Libre independientemente de que el candidato a Diputado suplente Luis Munguía escriba mensajes misoginos, ofensivos, e incitando al odio, siempre los veré como hermanos de lucha. Muchos de la militancia de Libre me demuestran en cada lugar al que voy su cariño y respeto", agregó.

En consecuencia, Iroshka recibió mensajes de apoyo, pero Munguía decidió seguir la discusión comentando que "Lo de misogino y ofensivo se lo aprendí a su esposo", mientras que la esposa de 'el señor de la televisión' le respondió: "mi esposo nunca le ha hablado así a una mujer y cree tanto en la mujer que ha abierto los espacios para que la mujer participe. Nada justifica este tipo de mensajes hacia una líder mujer".

Siguió la polémica

Descontento con la publicación de Iroshka de Nasralla, Luis Munguía continuó compartiendo mensajes en su perfil, donde se defendió argumentando que "Ahora soy misogino e incito al odio. No, Iroshka, ustedes deben saber que han tratado mal a nuestra gente y ahora andan pidiéndoles el voto. Esto no se trata de amor o de odio porque ustedes perdieron todo el respeto y cariño que algún día nosotros los ñangaras de Libre les brindamos", escribió. "Tenemos audios y videos de lo que pasó en ese momento", agregó el candidato.

Los mensajes de los simpatizantes de ambos políticos se hicieron presentes de nuevo y el candidato culminó el incidente diciendo que 'andan revueltos'. Mientras tanto, Elvir de Nasralla aseguró que procederá a interponer la denuncia correspondiente.



