EN VIVO: Los Lobos de la UPN están empatando 2-2 ante Motagua en Danlí  

DANLÍ, HONDURAS.- Los Lobos de la UPN están emptando 2-2 la tarde de este domingo ante Motagua en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, El Paraíso, zona oriental de Honduras.

MINUTO 44: Gol de Motagua, Iván López marcó el 1-0 en Danlí de cabeza tras el centro desde la izquierda de Geovanny Bueso.

MINUTO 52: Gol de los Lobos de la UPNFM, Juan Ramón Mejía marca el 1-1 ante Motagua tras conectar de cabeza un centro preciso de Rembrandt Flores.

MINUTO 61:Gol de la UPNFM, Jairo Róchez marca el 2-1 y logran la remontada ante Motagua. Centro de Oviedo y el atacante de los Lobos conectó de cabeza para vencer a Rougier.

Alineaciones:



UPNFM: Gerson Argueta, Robel Bernárdez, Lesvin Medina, Axel Gómez, Luis Álvarez, Eduard Reyes, Aldo Oviedo, Rembrandt Flores; Luis Argeñal, Juan Ramón Mejía y Marlon Ramírez. DT Raúl Cáceres.



Motagua: Jonathan Rougier, Marcelo Pereira, Carlos Meléndez, F. Galindo, Diego Rodríguez, Marcelo Santos, Héctor Castellanos, Diego Auzqui, Geovanny. Bueso, Gonzalo Klusener e Iván López. DT Diego Vázquez.

Previa:

Para no dejar escapar a Olimpia y ser el líder de la tabla de posiciones, el Motagua recibirá esta tarde en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, a los peligrosos Lobos de la UPN por la jornada 10 de la Liga Nacional.



El equipo de Diego Vázquez, sin margen de error, buscará los tres puntos para volver a lo más alto del torneo Apertura en una lucha donde el Vida, el Rey de Copas y los Lobos se están peleando por ser primeros.



VEA: Con un hat trick del inspirado Eddie Hernández, Olimpia vence 4-0 al Victoria



El Ciclón llega a este encuentro con 18 unidades, de momento es segundo lugar, y de ganar sería el nuevo mandamás de la Liga.



Sin embargo, el elenco capitalino primero deberá pasar por el peligroso equipo de Raúl Cáceres, que se encuentra estacionado en cuarto lugar con 15 puntos.



A las 4:00 de la tarde iniciará el encuentro en el que históricamente Motagua ha sido superior a este rival.



ADEMÁS: Jonathan Rougier: "No me quita el sueño ser llamado a la Selección Nacional"

Historial

En la serie histórica de 18 juegos Motagua ganó 13, UPNFM ganó uno y empataron cuatro. Además, se jugará por primera vez entre ambos elencos en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.



Las Águilas encadenan tres juegos sin perder contra los Lobos en la Liga Nacional, pero esta es una nueva historia que está a punto de escribirse.