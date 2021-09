UPN le saca susto a Motagua, pero empatan 2-2 en el Marcelo Tinoco de Danlí   

DANLÍ, HONDURAS.- En un atractivo partido, la UPN remontó el resultado adverso ante Motagua cuando perdía 0-1, pero en un acto heroico remontaron y al final el encuentro terminó 2-2 en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.



Desde que inició el duelo quedó evidenciado que la propuesta de los elencos era llevarse los tres puntos, pero fue hasta el minuto 44, antes de finalizar el primer tiempo, que Iván López marcó el 1-0 de cabeza tras el centro desde la izquierda de Geovanny Bueso.



Motagua ya estaba relajado, pues iba ganando, sin embargo, cuando menos los esperaban Juan Ramón Mejía marcó el 1-1 tras conectar de cabeza un centro preciso de Rembrandt Flores.



Y por si fuera poco, los locales daban la sorpresa y, Jairo Róchez puso el 2-1 y lograron la remontada.



El Ciclón en su desesperación y en sus aspiraciones al primer lugar se fueron con todo al ataque para conseguir el empate. No tardó mucho: Kevin López puso la paridad tras un centro de Omar Elvir desde la izquierda, el volante controló adentro del área y definió tranquilamente.



Así finalizó el partido y fue suficiente para que el equipo de Diego Vázquez siga estacionado en segundo lugar con 18 unidades y sea acompañante de Olimpia, que es primero por diferencia de goles.



Mientras tanto, UPN sigue cuarto, pero ya acumula 16 puntos y se mantiene en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Alineaciones:

UPNFM: Gerson Argueta, Robel Bernárdez, Lesvin Medina, Axel Gómez, Luis Álvarez, Eduard Reyes, Aldo Oviedo, Rembrandt Flores; Luis Argeñal, Juan Ramón Mejía y Marlon Ramírez. DT Raúl Cáceres.



Motagua: Jonathan Rougier, Marcelo Pereira, Carlos Meléndez, F. Galindo, Diego Rodríguez, Marcelo Santos, Héctor Castellanos, Diego Auzqui, Geovanny. Bueso, Gonzalo Klusener e Iván López. DT Diego Vázquez.



