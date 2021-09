Nasry Asfura: "Mi trabajo en la capital es mi carta de presentación"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, realizó una gira por varios municipios del oriente de Francisco Morazán este fin de semana.



"Tito" Asfura participó en una concurrida caminata realizada en los municipios de Talanga, Vallecillo y Guaimaca, mencionando que su trabajo hecho en la capital es su principal carta de presentación.

En su comparecencia, "Papi a la Orden", como también se le conoce, manifestó que su misión es trabajar por Honduras como asegura que ha hecho por el Distrito Central, en donde anunció que podrá garantizar el acceso al agua potable a los habitantes con la construcción de tres nuevas represas.



"Hoy vienen tres represas y hablo de esto porque la capital es mi carta de presentación; una ya está en construcción y en las otras dos estamos por firmar los contratos", declaró.



Asimismo, Nasry Asfura dijo ante sus partidarios que "no es con insultos, ni ver de menos a nadie, ni tratarnos mal que vamos a salir adelante, pues solo unidos los hondureños lo lograremos".



De igual manera, el candidato del Partido Nacional expresó que "si Dios nos da la oportunidad el 28 de noviembre, vamos a demostrar con hechos cómo vamos a trabajar por nuestra querida Honduras”.



"No hemos ganado nada, no quiero oír ni ver triunfalismo, sino que trabajo, que nos preparemos para este 28 de noviembre, para llevar a votar temprano a la familia, a los vecinos y a cuidar los votos", agregó.

Una masiva afluencia de nacionalistas acompañó al candidato durante su caminata por los municipios de Talanga, Vallecillo y Guaimaca.

Llamado a vacunarse y cumplir medidas de bioseguridad

Durante la concentración de este fin de semana, Nasry Asfura le pidió a la población hondureña acudir a los centros de vacunación y cuidarse del covid-19, ya que la pandemia continúa generando muchos contagios y muertes en el país, por lo que hizo un llamado a siempre cumplir con las medidas de bioseguridad, como lo son el uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado constante de manos con agua y jabón o el uso de gel antibacterial.

Asimismo, el candidato presidencial solicitó a la ciudadanía visitar los diferentes centros de vacunación a nivel nacional.



"Hay que irse a vacunar, el que todavía no lo ha hecho vaya, tenemos que cumplir con eso", manifestó.

"No les voy a fallar"

Para cerrar la jornada en los municipios del norte de Francisco Morazán, "Papi a la Orden" reafirmó su compromiso de trabajar con los 298 alcaldes del país e hizo un llamado a votar "en línea continua" por los 23 candidatos a diputados en el departamento.



El aspirante presidencial se despidió de la concentración con la frase "no les voy a fallar", poniendo rumbo hacia otras zonas del país para continuar con su campaña política.

