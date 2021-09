Con un hat trick del inspirado Eddie Hernández, Olimpia vence 4-0 al Victoria    

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con superioridad, determinación y un Eddie Hernández inspirado, el Olimpia goleó la noche de este sábado 4-0 al Victoria en el estadio Morazán de San Pedro Sula, por la jornada 10 de la Liga Nacional de Honduras.



El conjunto de La Ceiba mostró personalidad en la zona defensiva, pues dilataron los ataques de artillería blanca.



En la mayor parte del juego el elenco de la capital fue superior, pero no podían romper el arco rival.



Fue hasta los 68 minutos del segundo tiempo cundo Jerry Bengtson anotó el primer gol del encuentro tras un Pelotazo largo de Edwin Rodríguez, y el atacante ante la salida de William Robledo definió con éxito su sexta anotación del campeonato.



Diez minutos más tarde, Eddie Hernández aumentó la ventaja y las cosas ya estaban 2-0 a favor del Rey de Copas.



Pero esto no era todo, al 82 y 86, Eddie dio la sorpresa y anotó dos tantos más para un

hat trick personal. El encuentro finalizó 4-0.



Esto provocó que el Victoria se derrumbara, y tras dos partidos ganados al hilo volvieron a la senda de la derrota.



Con este resultado Olimpia queda momentáneamente en el primer lugar de la tabla con 18 puntos, pero a la espera de lo que pueda pasar en el resto de la jornada. Mientras La Jaiba sigue en penúltimo.



