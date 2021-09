Rixi Moncada y Ana Paola Hall frenan nombramiento de Jesús Mejía como asesor del CNE  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada y Ana Paola Hall, bloquearon el nombramiento de Jesús Mejía, como asesor del ente electoral.



En la votación para el nombramiento de Mejía, Libertad y Refundación (Libre) a través de Moncada y el Partido Liberal (PL) con Hall, dieron el voto en contra, mientras que solo el nacionalista y actual presidente del CNE, Kelvin Aguirre, votó a favor.



VEA: PNUD: Base de datos de “Identifícate” tiene una confiabilidad del 99 por ciento



Tras lo ocurrido, el ex magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez, manifestó que las últimas decisiones y altercados a lo interno del máximo órgano rector de elecciones solo mediatiza más el turbulento proceso de elecciones en Honduras.



Gómez señaló que "el tema de un asesor que no tiene ninguna relación me parece superraro. Creo que es una acción mediática porque este proceso electoral está muy mediatizado”.



ADEMÁS: “Papi a la Orden" promete a santabarbarenses trabajar por Honduras



Mientras se afinan los últimos detalles, en Honduras se le celebrará el próximo 28 de noviembre las elecciones generales.

Perfil

Jesús Mejía es miembro del Partido Nacional desde hace varios años, actualmente se desempeña en el cargo de coordinador político de dicha institución en el departamento de Intibucá.

Además, ha fungido como funcionario en algunas instituciones del Estado, como en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) donde fue gerente.

En los comicios pasados de 2017 también tuvo participación como integrante de la Comisión Electoral del Partido Nacional.

El pasado mes de agosto, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó ante la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco) una línea de investigación por el delito de fraude contra el exgerente de la ENEE, Jesús Mejía, por haber ordenado un pago que asciende a los 104 millones de lempiras a la Empresa Energía Honduras (EEH) por una meta incumplida.

LE PUEDE INTERESAR: Consejeras sienten la sombra de Matamoros Batson en elecciones