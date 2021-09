ASH publica el primer diccionario de Lengua de Señas Hondureñas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Escucho con mis ojos, hablo con mis manos, pero así como tú, siento con el corazón”, es el lema bajo el que se rige la Asociación de Sordos de Honduras (ASH), quienes tomaron la iniciativa de darle un verdadero significado a la inclusión con la creación del primer Diccionario de la Lengua de Señas Hondureñas (Lesho).



“La idea del diccionario como tal lleva años en la mente de quienes conforman la Asociación, pero fue hasta hace cuatro años que se empezó a darle forma”, dijo a EL HERALDO Ada Núñez, técnico de la ASH.

El objetivo de esa útil herramienta es contribuir a la educación y enseñanza de la Lengua de Señas tanto para personas sordas como oyentes. Además, “es un sueño que teníamos las personas sordas para comunicarnos entre oyentes e involucrarnos en la sociedad con los diferentes entes del gobierno”, dijo Estefani Claros, presidenta de la Asociación. ¿Qué es la Lengua de Señas? Es un sistema lingüístico estructurado, amplio e imprescindible para el desarrollo integral y la incorporación de la comunidad sorda en la sociedad en igualdad de condiciones.



Según el artículo 4 de la Ley de Lesho por decreto número 321-2013, la Lengua de Señas Hondureñas es el sistema oficial de comunicación en el territorio nacional para las personas sordas, con discapacidad auditiva, sordociegas y población en general.



Sin embargo, esa población carecía de una herramienta que abriera puertas en el ámbito laboral, personal y social.

Sobre la construcción del diccionario, Kensy Rodríguez, tesorera de la Asociación, detalló que emprendieron viajes a las diferentes filiales a nivel nacional para recopilar las señas y plasmarlas en el libro.



“Posteriormente, estuvimos tres días aislados a un lugar donde consideramos no molestábamos a nadie y en un día logramos hacer 200 señas y fotos y a los días siguientes trabajamos día y noche”, dijo Rodríguez. María Enecon, representante de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenopdih) aplaudió la iniciativa de la ASH e incentivó a los centros de estudio como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) “para que se tome conciencia que la necesidad de la inclusión no debe esperar más, debe haber respuestas a las necesidades a las personas con discapacidad con la apertura de carrera de intérpretes”.



En ese sentido, enfatizó que así como es necesario que los niños reciban una clase de inglés, también debería serlo recibir una clase de lengua Lesho “¿por qué no?”, se preguntó Enecon.



“No podemos aspirar a mejores oportunidades de trabajo si no hay una verdadera formación académica y eso solo se logra a través de la educación”, agregó.

Asociación de Sordos

Es una Asociación sin fines de lucro, que busca la inclusión de las personas sordas en todos los ámbitos de la sociedad.



Según su presidenta, requieren, como mínimo, un ingreso mensual de L 60,000.00 para el buen funcionamiento de la organización.

Actualmente solo cuenta con 1,032 afiliados a nivel nacional y 300 son del Distrito Central, sin embargo, consideran que hay más de un millón de personas que padecen algún tipo de discapacidad auditiva. La inversión del diccionario fue de 500 lempiras por unidad y su costo en el mercado es de 800 lempiras el cual solo se puede adquirir en sus oficinas ubicadas en Barrio Pueblo Nuevo, calzada Martinica casa número 152.