Bukele cierra la puerta a aborto y matrimonio igualitario en reforma constitucional

Pero Bukele decidió retirar la parte que habla de 'cónyuges' en un matrimonio y ya no de 'hombre y mujer', así como en la que reconoce 'el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante', abriendo la opción para el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro, algo negado en El Salvador.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.-El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este viernes que retirará de la propuesta de reforma constitucional elaborada por su gobierno la posibilidad de legalizar el aborto terapéutico y el matrimonio igualitario.



"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia", precisó el mandatario.



Bukele recibió el jueves el proyecto de reforma, elaborado bajo el liderazgo del vicepresidente, Félix Ulloa. La sociedad civil lo cuestiona por haber sido confeccionado "verticalmente" desde el Gobierno.



La propuesta de Ulloa amplía el mandato presidencial de cinco a seis años -a partir de 2027- e instaura la posibilidad de revocarlo.



Pero Bukele decidió retirar la parte que habla de "cónyuges" en un matrimonio y ya no de "hombre y mujer", así como en la que reconoce "el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante", abriendo la opción para el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro, algo negado en El Salvador.

LEA: Bukele acusa a comunidad internacional de financiar 'oposición perversa' en El Salvador



La decisión del mandatario se produjo luego de que el último domingo la Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) rechazara las propuestas.



"Como cristianos, estamos absolutamente a favor de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural", dijo la Cedes en un comunicado.



"No se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto. Tampoco (...) que con un lenguaje equivoco, llamándole muerte digna, legalice la eutanasia. Nunca será legal el asesinato", agregó.



Los obispos también estimaron que "el fundamento de la familia es el matrimonio (...) gracias a la natural complementariedad entre el hombre y la mujer".



Bukele deberá validar el pliego de reformas y luego enviarlo al Legislativo. Para que entre en vigencia, deberá ser aprobado por dos congresos consecutivos, hacia 2027.



La reforma podría tener vía libre en la Asamblea Legislativa, pues es controlada desde mayo por los partidos aliados a Bukele.



El 1 de mayo El Congreso destituyó y reemplazó a magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en medio de críticas internacionales.

ADEMÁS: Aseguran que Estados Unidos prepara nuevas sanciones para El Salvador



Aunque la reelección no está incluida en el proyecto de reforma, el último 3 de septiembre, los nuevos magistrados de esa Sala Constitucional interpretaron un artículo de la Constitución que da luz verde a Bukele para postularse a una reelección inmediata en 2024, si así lo desea.



Bukele, de 40 años y en el poder desde 2019, goza de un amplio respaldo popular y ha capitalizado el descontento ciudadano sobre los partidos tradicionales que gobernaron por tres décadas.