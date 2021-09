Pastor Mario Barahona recibió mala atención en El Tórax, aseguran familiares  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La familia del pastor Mario Tomás Barahona, que murió de covid-19 el pasado 4 de septiembre, aseguró que el Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax) no brindó una buena atención al líder de Mi Viña durante su permanencia en el centro asistencial.



Julio César Dos Santos, yerno del extinto pastor, realizó una conferencia de prensa este viernes para aclarar que su postura jamás fue culpar al centro asistencial del deceso, pero sí de la incomunicación de algunos procesos y la mala atención.

"Nos molestó el trato con mi suegro, yo no dije que el hospital lo mató, el trato que tuvo mi suegro allá no fue un trato digno y no solo a él sino a cualquier paciente. Hay muchas personas de mala gana... si no tienen pasión en lo que va a hacer, mejor no lo haga", criticó.



Dos Santos, además, mostró varios documentos que les remitieron las autoridades del hospital donde les solicitaban el permiso para intubar al paciente. Al final ellos no firmaron nada, pero los médicos sí realizaron el proceso.

"Lo intubaron a la carrera, ahí es cuestión de ellos, si tuvieron negligencia, no lo sé, no lo puedo saber, yo no estuve ahí adentro, el doctor dijo 'el viernes lo dejé bien, pero el fin de semana lo encontré mal ciudado y en estad crítico'. ¿Qué pasó el fin de semana? no lo sabemos", expresó desde el Ministerio "Mi Viña".

Además, cuestionó que no les avisaran, al menos con una llamada, que el estado de salud del pastor empeoró para "despedirse de él en caso de que pasará lo peor".

Luto

El líder religioso de la iglesia "Mi Viña" falleció la noche del viernes 3 de septiembre, luego de sufrir severas complicaciones a causa de la covid-19.



La muerte repentina del religioso hondureño provocó una ola de consternación en la comunidad cristiana del país, donde hermanos en Cristo y pastores expresaron sus muestras de pesar y tristeza a la familia doliente.



Su muerte es de "lamentar. Mario Tomás era una persona importante en el esfuerzo y trabajo de la iglesia evangélica en el país. Había trabajado no solo para su iglesia, sino también para la iglesia en Honduras. Su esfuerzo había trascendido fronteras", señaló el religioso Alberto Solórzano.



A renglón seguido agregó que "es una pérdida bastante fuerte, pero confiamos en Dios que dé a su familia y a la iglesia la resignación y la paz que necesitan en este momento".