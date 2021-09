¿Qué dijo Coito por la reacción de los hondureños en goleada ante EE UU?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fabián Coito, entrenador de Honduras y principal responsable del mal inicio de la Bicolor en la eliminatoria, habló ampliamente sobre los malos resultados obtenidos en el inicio de la octagonal rumbo al Mundial de Qatar 2022.



La derrota ante Estados Unidos encendió las alarmas tras desaprovechar los nueve puntos posibles en las tres primeras jornadas.



''Primero: el camino es difícil, es duro, no sorprende por la aparidad que va a tener este recorrido en las eliminatorias. Segundo: creer en los futbolistas, en la Selección y aprovechar los partidos para corregir los errores y así devolver la confianza al jugador'', dijo Coito en una entrevista televisiva la noche del pasado jueves.



En lo que respecta a la reacción de la afición hondureña después de perder 4-1 en el estadio Olímpico Metropolitano, mencionó lo siguiente: "No comparto en absoluto la reacción que tuvo la gente con los futbolistas, nadie tiene derecho a golpear y lanzar objetos, no lo entiendo, eso es de otra época. Yo solo creo en el trabajo, demostrarle a los jugadores que yo creo en ellos y que son capaces, todo eso en base a la planificación y estrategia. Acá no hay nadie desde el ´punto de vista individual que pueda llevar solo a la Selección al Mundial".



Además justificó el momento que viene atravesando Estados Unidos al tener jugadores mejor posicionados en el fútbol internacional. ''se perdió con futbolistas que ayer estuvieron jugando en la Champions, perdimos con una selección que nos dio bronca, durante 60 minutos tuvimos el partido controlado, parece que hubiésemos perdido contra un equipo amateur. No hay que armar tanto drama por perder contra Estados Unidos''.



Finalmente el entrenador de Honduras dijo que estos días están sirviendo para recuperarse mentalmente tras el mal inicio en la octagonal.

''Hay que ser conscientes del potencial que tenemos, del que tienen los rivales, lo que significa tres partidos fecha FIFA en una semana, los viajes que implica... Yo estoy recuperándome mentalmente y del estrés después del partido de Estados Unidos. Estamos haciendo todo lo posible, pero hay que recordar que los rivales también juegan'', sentenció.