Elecciones: ¿Qué tan depurado quedará el nuevo censo electoral?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocos días para la celebración de las elecciones generales en Honduras, la carrera contra el tiempo es uno de los desafíos con los que deberá lidiar el Registro Nacional de las Personas (RNP) para que casi 5.4 millones de hondureños ejerzan el sufragio el próximo domingo 28 de noviembre.



Y es que mientras las inconsistencias en el Documento Nacional de Identificación (DNI) aparentemente están casi resueltas, la entrega a los faltantes de la nueva tarjeta de identidad es un latente problema que el RNP tendrá que solucionar en los siguientes días.



A escasos días para que la Junta Interventora del RNP presente el informe final (20 de septiembre) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), EL HERALDO Plus conoció que un total de 4,196 inconsistencias son las que quedarán para miles de hondureños que, en efecto, no tendrán su DNI.

Procedimiento casi listo

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus a las cifras del RNP indica que en el inicio del proyecto del DNI se encontraron 419,677 inconsistencias, pero a pocos días de las elecciones se ha logrado depurar el 99%.



Este equipo también confirmó que los problemas más recurrentes fueron la fecha de nacimiento diferente entre la inscripción e identificación (111,032 casos); nombres diferentes entre la inscripción e identificación (102,250 reportes); segundo apellido diferente entre inscripción e identificación (73,395) y el primer apellido diferente entre la inscripción e identificación (63,952).



Roberto Brevé, comisionado del RNP, dijo a EL HERALDO Plus que el uno por ciento de las inconsistencias (4,196) que quedarán es un parámetro aceptable para que entre en vigencia de manera absoluta el DNI en Honduras.



“Nosotros enviaremos un censo bastante limpio al CNE, es cuestión de días para que todo esté resuelto”, destacó.

Aceptable

Para el director de Investigación de una Sociedad Más Justa (ASJ), Lester Ramírez, las 4,196 inconsistencias que quedarán es una cifra “bastante aceptable”.



“No puede haber perfección, siempre hay un pequeño margen y el uno por ciento que tenemos ahora es bastante aceptable”, comentó.



“Más de cuatro mil inconsistencias de más de cinco millones de personas que se enrolaron me parece aceptable porque sé que en otros países también ocurre lo mismo”, agregó.



Puntualizó que será vital que el RNP identifique cómo debe intensificar las actividades técnicas para que, en la medida de lo posible, las inconsistencias que quedaron también sean resueltas por dos factores: para que los hondureños realicen trámites desde el 16 de octubre próximo con el DNI y ejecuten su voto en las próximas elecciones presidenciales que enfrentan a 15 candidatos presidenciables.

Por su lado, el diputado Jari Dixon, de Libertad y Refundación (Libre), expresó que siente tranquilidad sobre el proceso que ha conllevado el DNI.



“Como hondureño uno quiere que el proceso sea transparente, además de todo lo que se ha invertido para que así sea, pero el verdadero problema será siempre el Partido Nacional”, acusó.



“Ha sido una lucha titánica contra estos señores porque han puesto cualquier cantidad de obstáculos para que este proceso electoral no sea transparente ni armonioso”, añadió.



Dixon aseveró que el movimiento nacionalista ha insistido para que se vote con las dos identidades, “pero de hacer eso se echará a la basura todo el dinero y el tiempo que ha transcurrido para tener el nuevo DNI”.

Distribución lenta

El RNP deber entregar 42,858 DNI diariamente durante los siguientes 28 días para que los 1.2 millones de hondureños que todavía no poseen la tarjeta de identidad puedan hacer sus trámites debido a que el 16 de octubre entra en vigencia.



Si hipotéticamente extienden el plazo hasta el 28 de noviembre, el RNP tendrá un respiro para entregar al menos 16,600 identidades diarias hasta llegar al día clave.



Lester Ramírez, de ASJ, en tanto, dijo que el RNP deberá hacer un esfuerzo “sobrehumano” para que todos los hondureños que faltan de DNI lo puedan recibir antes de que entre en vigencia como única tarjeta.



Además, para el especialista es lamentable que en menos de 72 días tengan que entregarse 1.2 millones de DNI en consideración de que se tuvo el tiempo necesario para hacerlo.

“Este proceso tuvo que haber iniciado mucho más temprano, lo que se ve es la irresponsabilidad de la clase política, porque si se fracasa es por culpa de ellos”, argumentó.



En el caso hipotético de que las tarjetas de identidad no se entreguen a los 1.2 millones de hondureños restantes, las consecuencias serán la afectación para realizar trámites personales de cualquier índole y la falta de participación en los comicios generales, señaló.



“Son bastantes tarjetas en tan poco tiempo, pero se tiene que hacer ”, enfatizó.



El titular de la comisión multipartidaria designada en el Congreso Nacional, Mario Pérez, confirmó a EL HERALDO Plus que no habrá más extensión en la vigencia de la vieja tarjeta de identidad. A partir del sábado 16 de octubre todos deben portar el DNI.

Unos 100,000 fuera

El nuevo censo dejó una diferencia de 700,000 personas menos con respecto al empleado en el proceso de 2017, que fue de 6.1 millones. Las explicaciones van desde los muertos no registrados hasta entonces y los hondureños que migraron al extranjero.



Mientras cada vez faltan menos días para las elecciones generales que definirán el nuevo presidente de Honduras y se trabaja para entregar 1.2 millones de tarjetas de identidad, más de 100,000 hondureños no lograron enrolarse, según cálculos del RNP.



Los connacionales que no han hecho el procedimiento no podrán ser parte de las votaciones de noviembre, precisó Jari Dixon.



“Aunque ya no podrán hacer sufragio siempre podrán hacer el enrolamiento para luego obtener su DNI”, especificó.



El nacionalista Mario Pérez, de su lado, dijo que no se puede seguir esperando a que más hondureños se enrolen porque el proyecto “Identifícate” trabaja con un presupuesto asignado, además de que es altamente costoso estarle pagando a los enroladores.



Por primera vez Honduras usará una nueva tarjeta de identidad pedida por los grupos políticos para evitar un fraude que, según expertos, tampoco es garantía de que se erradicará la corrupción en las elecciones de noviembre.

