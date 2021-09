Alcaldes que pidieron vacunas a Bukele denuncian amenazas del gobernador Merlin Cárcamo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Dicen que nos van a hacer desaparecer y que inclusive van a utilizar a los militares”, denunció este jueves ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) el alcalde del municipio de Cedros, David Castro.



La acción, según detalló, es en referencia a las presuntas amenazas y advertencias de las que habrían sido objeto los siete alcaldes hondureños que meses atrás viajaron a El Salvador para pedirle vacunas anticovid-19 al presidente Nayib Bukele.



El también vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) aclaró que “esto no lo hacemos por ganar notoriedad, lo hacemos porque realmente sentimos temor de parte de las personas que nosotros estamos mencionando en esta denuncia”.

Precisó que las advertencias vinieron “del gobernador de Francisco Morazán, Merlin Cárcamo, y del presidente de la bancada del Partido Liberal (en el Congreso Nacional), Mario Segura”.



“Me lo dijeron textualmente a mí y lo digo públicamente, estoy dispuesto a carearlos a ellos. El primer evento lo tuvimos en un restaurante cerca de la UNAH y la última versión que yo tuve fue del diputado Mario Segura, en el Consejo Central del Partido Liberal”, exteriorizó Castro.



Nos dijeron “en esencia que van a hacer desaparecer a estos sietes alcaldes y a los otros alcaldes que recibimos vacunas de El Salvador”.



La denuncia fue interpuesta de manera oficial por los alcaldes David Castro, Amable de Jesús Hernández, José Avelar, Carlos Galeano, José Chirinos, Efraín Muñoz y José García.



El diputado Mario Segura expresó “lo que yo le dije a él (David) con claridad es que había descontento de parte del partido de gobierno y de algunos militares que lo han hecho manifiesto y público, pero que me han dicho del Ejecutivo que van a hacerles algún daño, no. Hemos tocado ese tema”, aseguró.



El gobernador Merlin Cárcamo no contestó las llamadas.

