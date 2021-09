Entre obstáculos y remiendos se transita por el centro histórico de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 12 días del 443 aniversario de Tegucigalpa, EL HERALDO recorrió más de tres kilómetros de calle en el centro histórico de la capital.



En el trayecto se encontró más de 200 pequeños problemas que unificados demuestran que por los momentos los remiendos sustituyen el ya mítico “plan maestro de rescate”.



Tomando como referencia 3.56 kilómetros podríamos decir que por cada metro recorrido hay 15 problemas.



Pero antes de llegar a esa cifra, hay que resaltar que pese a los edificios en abandono, paredes manchadas, aceras desmoronadas, urinarios improvisados, alcantarillas con tapaderas dañadas y una estela de baches, las condiciones en el rostro de Tegucigalpa muestran una mejoría, pues en varias calles se han realizado trabajos de restauración y se ha colocado tapaderas a las cloacas que antes estaban al descubierto.

Una silla se convirtió en tapadera de alcantarilla en la cuarta avenida. Foto: Alex Pérez/El Heraldo

Trayecto

El reloj marcaba las 9:30 de la mañana, no era “hora pico” y los vehículos transitaban con cautela por la avenida Miguel de Cervantes, después de esquivar rapiditos, taxis y otros vehículos, llegamos a la calle Morelos, a una cuadra de la Secretaría de Salud.



“¡Hey!, ¿me van a hacer famoso?”, dijo un alcohólico sentado en la sombra, junto a él un poste desplomado, una maraña de cables, basura y un olor desagradable resaltaban.



A los problemas descritos, se añaden motocicletas sobre las aceras convertidas en parqueos improvisados.



“Tomen fotos, aquí nunca arreglan nada”, balbuceó el capitalino.

Tras verificar la invasión de la calzada, espacio peatonal y evitar a los conductores “puliendo” sus buses, este rotativo avanzó hasta llegar y recorrer la avenida Cristóbal Colón.



Mientras algunos vendedores de tiendas pregonaban sus productos, el muro del Palacio de las Telecomunicaciones denotaba la mala educación de algunos irresponsables que lo utilizan de inodoro.



En la caminata encontramos a don Óscar, con su calzado humilde pero reluciente, quien cuidaba de no tropezar con heces de animales que se encontraban cerca.

“Pienso que el mayor problema aquí, son las mismas personas, no cuidan la ciudad”, aseveró.



En dirección a la avenida Máximo Jerez, cerca del Hoyo de Merriam, Melissa Martínez, con un cauteloso paso, calculaba sus movimientos.



“Me he caído varias veces, hace un año hasta me fracturé, siento que el espacio para el peatón ha empeorado”, sentenció. La capitalina -que transita desde hace décadas por el centro histórico- solicitó “pulir bien el espacio para el peatón”.

Los tramos que aún tienen adoquines se desmoronan cada día. Foto: Alex Pérez/El Heraldo





Otro ciudadano, que se identificó como Javier Montenegro resaltó que recorre “el centro” desde hace 35 años, durante ese tiempo ha visto mejoras y desmejoras.



“Ahí me tropecé, el estado es pésimo, pero no solo aquí porque es en toda la capital”, cuestionó mientras señalaba obstáculos de viejos marcos de concreto en la acera de la avenida Paz Barahona.



EL HERALDO intentó comunicarse con la Gerencia del Centro Histórico, pero no hubo respuesta.



Sin embargo, en declaraciones anteriores, la gerente Nany Matamoros anunció que por la pandemia las intervenciones están en pausa.

