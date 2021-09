En reunión con la FIFA, David Suazo le atrae jugar los Mundiales de fútbol cada dos años

GINEBRA.- La FIFA intensificó su campaña por realizar la Copa del Mundo de hombres cada dos años al publicitar el jueves una encuesta que refleja el apoyo de aficionados del fútbol en todo el mundo, con el fin de contrarrestar la resistencia de Europa y Sudamérica.



La táctica más reciente de relaciones públicas se dio a través de una encuesta en línea realizada por encargo de la FIFA. The Associated Press no suele reportar los resultados de sondeos de opinión hechos por internet.



La FIFA afirma que los resultados de la encuesta a más de 15.000 aficionados de al menos 18 años identificados en 23 países mostraron “diferencias considerables entre los mercados futbolísticos tradicionales y los mercados en desarrollo”, y un mayor entusiasmo en los hinchas más jóvenes.



Un sondeo adicional a 100.000 personas en más de 100 países se lleva a cabo actualmente, afirmó la FIFA.



La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se oponen al plan de la FIFA y han amenazado con boicotear el formato bienal del Mundial.



Europa y Sudamérica cuentan entre sí con 65 de los 211 miembros de la FIFA, menos de la tercera parte total que podría requerirse para impedir cualquier propuesta.



Los organismos rectores del fútbol de las seis confederaciones continentales de fútbol realizan sus propios torneos, entre ellos los que Europa lleva a cabo cada cuatro años en medio del periodo entre las Copas del Mundo. Agregar un Mundial extra en el ciclo de cuatro años reduciría la vía de ingresos para el Campeonato Europeo.



El fútbol femenino de antemano cuenta con dos torneos importantes en cada ciclo de cuatro años debido a que las selecciones mayores y las mejores jugadoras compiten tanto en los Juegos Olímpicos como en la Copa del Mundo femenina.



La encuesta más reciente de la FIFA trasciende una semana después de que el organismo recibió a cerca de 80 exjugadores, como el brasileño Ronaldo, el argentino Javier Mascherano, el mexicano Jared Borgetti, Didier Drogba y el hondureño David Suazo, en una reunión de dos días en Qatar, país sede del Mundial 2022.

Siempre resulta bueno compartir con leyendas de @FIFAcom ⚽️✌️? pic.twitter.com/3Ht3ssvqQx — David Suazo (@Elreydavidsuazo) September 11, 2021



Los jugadores dijeron que todos coincidieron en que los mundiales cada dos años son una buena idea.



El presidente de la FIFA Gianni Infantino, cree que realizar un Mundial bienal aumentará las oportunidades y en entusiasmo en la mayoría de los 211 países miembro, muchos de los cuales ni siquiera se han clasificado a una Copa del Mundo.



Expandir el Mundial de 32 selecciones a 48 a partir de la edición de 2026 en Norteamérica fue una de las decisiones más importantes tomadas en la presidencia de Infantino, que inició en 2016. La FIFA también desea distribuir ingresos adicionales del Mundial a fin de mejorar el desarrollo de jugadores y ayudar a las selecciones nacionales de todo el mundo a reducir la brecha con Europa.



Las selecciones de Europa han ganado los últimos cuatro Mundiales y copado 13 de los 16 lugares de la fase de semifinales. Los otros tres semifinalistas entre 2006 a 2018 fueron de Sudamérica.



La red de aficionados Football Supporters Europe, respaldada por la UEFA, también se opone al plan de un Mundial bienal, argumentando de que ese formato alteraría el balance entre el fútbol nacional e internacional, y a los clubes y selecciones.



El sindicato mundial de jugadores FIFPRO también advirtió sobre el posible desgaste físico de los jugadores en un calendario de torneos cada vez más congestionado.