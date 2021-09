Romell Quioto, parte del once ideal de la jornada en la MLS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Romell Quioto, delantero del CF Montreal de la MLS de Estados Unidos, figuró en el once ideal debido a su destacada participación la noche del miércoles.



El atacante catracho recuperó su nivel y ratificó al aparecer de titular con su equipo ante Orlando City. Fue el artífice del segundo gol de su equipo.



El tanto del 'Romántico' llegó al minuto 36 del primer tiempo cuando el partido estaba 1-1. El catracho recibió un balón filtrado al área, le ganó a un defensa en velocidad y al tener la pelota en sus pies definió con la pierna izquierda por bajo del arquero peruano Pedro Gallese significando este el 1-2 parcial.



Esta es la cuarta anotación de Romell Quioto en la temporada donde ha participado en 13 partidos sumando 763 minutos.



El catracho está apareciendo en momentos importantes. A inicios de octubre volverá a la Selección de Honduras después de no estar en su mejor momento físico y futbolístico.



Tras el final de la jornada del miércoles, Romell Quioto apareció en el once ideal de la MLS de los Estados Unidos.