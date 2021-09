"Es mi última ocasión como presidente celebrando fiestas patrias": El discurso de JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los actos en conmemoración del 200 aniversario de Independencia patria continuaron este mediodía en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, de Tegucigalpa, capital de Honduras, hasta donde se trasladaron las autoridades de Gobierno representantes de los países hermanos de Centroamérica.



Antes de dar inicio a la segunda parte de las actividades planificadas para este miércoles, el presidente Juan Orlando Hernández dirigió un discurso a la nación, en el que destacó los avances que ha tenido el país y algunos aspectos de su gestión.



"Tenemos F5, para proteger a Honduras", expresó el mandatario cuando un ruido ensordecedor opacó los primeros minutos de su discurso, acto seguido, continuó diciendo: "Hoy es mi última ocasión como presidente de la República celebrando las fiestas patrias", pues en enero de 2022 deberá ceder el lugar al que resulte electo en las elecciones de noviembre.

"Han transcurrido 200 años desde que valientes hombres y mujeres salieran a las calles, plazas, patios, corredores y a la antesala del Palacio Nacional de Guatemala a exclamar: "Viva la Independencia, ese era el clamor popular de la época, que la Independencia del gobierno español representara un nuevo amanecer para los países de la confederación. Fue un día histórico, de esperanza, de civismo, de dignidad y libertad, de orgullo y coraje que marcó un antes y un después para nuestros pueblos centroamericanos. Desde el indómito Lempira hasta nuestro paladín, el general Francisco Morazán, todos entregaron con alma, mente, fuerza y corazón para heredarnos una nación libre, soberana e independiente y valiente



"A 200 años de esas gestas históricas, heroicas, desde aquí, ante el altar de la patria, como presidente de los hondureños, electo por la voluntad de las mayorías y la voluntad de Dios, hoy revalido ese clamor popular de quienes lucharon por heredarnos una patria dueña de su propio destino", agregó al tiempo que exaltó varios vivas para Honduras y la región.



El presidente también destacó a quienes durante estos 200 años lucharon por lograr derechos de los que hoy todos gozamos, como la jornada laboral, el sufragio para todos y por quienes lucharon por convertir a Honduras en uno de los principales exportadores de productos, bienes y servicios.

Aviones de la Fuerza Aérea Hondureña sobrevolaron el cielo durante el discurso del mandatario. Foto: Aníbal Vásquez/ EL HERALDO







"El derecho a vivir libres, a tener comida sobre la mesa, a no ser señalado ni perseguido por sus ideas, el derecho a la educación, a servicios de salud dignos, a tener una vivienda para albergar a nuestra familia, el derecho a tener un empleo digno y bien pagado, el derecho a créditos equitativos y continuar contribuyendo con su esfuerzo diario en la construcción de nuestra gran nación", son para Hernández algunos de los logros de estos 200 años de historia democrática.



Sin embargo, aseguró que "los enemigos de la Independencia siempre han estado ahí, no se cansan y no desisten, pero al igual que en el pasado los seguiremos derrotando con bravura, con valentía y tenacidad", enfatizó.

Detalló que esos enemigos son más poderosos que antes y enumeró algunos: el crimen organizado, el cambio climático, el narcotráfico, el tráfico de personas y quienes promueven la transformación de la familia por matrimonios del mismo sexo y por quienes están a favor del aborto, entre otros.

Paracaidistas

El discurso del mandatario fue pronunciado minutos después del lanzamiento de los siete disparos de salva provenientes del Cerro Juana Laínez, a inmediaciones del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino y antes del aterrizaje de los 30 paracaidistas.



Los adiestrados paracaidistas realizaron, en su mayoría, una caída magistral dentro de la zona indicada en el coloso capitalino, mientras los asistentes gritaban complacidos, pues el acto es uno de los más esperadas por la población.

