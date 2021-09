El 20% del presupuesto general 2022 se financiará con préstamos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2022 fue entregado por las autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) a los directivos del Congreso Nacional (CN).



El proyecto asciende a 308,233.6 millones de lempiras, representando un aumento de 19,362.5 millones en comparación con el del presente año, que asciende a 288,871.1 millones de lempiras.



Durante la presentación al Congreso Nacional por parte del secretario de Finanzas, Luis Mata, y los subsecretarios de esa institución, el 80% del presupuesto para la administración central será cubierto con los impuestos que pagan los hondureños, cuya meta para el próximo año es de 115,800 millones de lempiras, según Finanzas. Mientras que el 20% se financiará con créditos externos provenientes de préstamos otorgados por los bancos y organismos financieros multilaterales.

Las autoridades consideran que para 2022 habrá una mayor recuperación de la economía y, por ende, de los ingresos tributarios.



Sin embargo, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) consideran que se realizó con base en supuestos, refiriéndose a los ingresos que pudiera tener el Estado en el periodo fiscal del próximo año.



En ese sentido, economistas consideran que la recuperación puede no ocurrir, por lo que el Estado tendrá que endeudarse más para pagar los gastos e inversión de las instituciones públicas o, en el peor de los casos, aprobar aumentos a los impuestos.



No obstante, los funcionarios de la Sefin aseguraron que en el proyecto de presupuesto no se contempla ninguna reforma fiscal vía impuestos, lo que rechazan todos los sectores y advierten que sería empeorar la crisis económica del país.

Más endeudamiento

El Estado de Honduras tiene una deuda pública de 15,179.2 millones de dólares, unos 364,000 millones de lempiras. Esto equivale al 57.4% del Producto Interno Bruto (PIB), indican las cifras oficiales.



Analistas consultados consideran que es un riesgo un aumento del endeudamiento, ya que el Estado debe destinar cada año más de 40,000 millones de lempiras para servicio de la deuda. Esto significa que “el sacrificio en gasto social con impacto en la reducción de pobreza no es compensado”, de acuerdo con el economista Alejandro Aronne.



El pago de deudas y la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) impide que se aborden los principales problemas del país como la salud, educación y reducción de la pobreza, afirman.



Aunque las autoridades de Finanzas aseguraron que los mayores aumentos de presupuesto se están otorgando a salud que tendrá una partida de L 21,953 millones, educación (L 33,545.5) e inversión pública (L 23,384 millones). Los expertos insisten en que deben reducir el gasto corriente y la corrupción.

