¡Viva Honduras! ¡Viva Centroamérica!: Presidente Hernández en el grito de Independencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este 15 de septiembre dio inicio oficialmente el Bicentenario de Independencia patria, con la conmeración de los actos protocolarios realizados a primera hora en la Plaza de las Banderas ubicada en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, capital de Honduras.



Hasta el lugar, como cada año, llegó el presidente Juan Orlando Hernández, acompañado de la primera dama, Ana García de Hernández, y varios miembros de su gabinete. De igual forma acudió el alcalde capitalino Nasry "Tito" Asfura con sus regidores, los altos mandos de las Fuerzas Armadas (FF AA) y representantes de las cuatro naciones hermanas.

Por la República de El Salvador se hizo presente Dania Tolentino, por Guatemala el embajador Eduardo Escobedo, Juan Ramón Gámez en representación de Nicaragua y Mauricio Herrera por Costa Rica.

Este año, a diferencia del anterior, los pabellones volvieron a ser izados completamente, luego de que en 2020 se quedaran hasta media hasta en homenaje a todos los centroamericanos muertos a causa de la pandemia del covid-19 que tocó las puertas de la región ese mismo año.

El edil del Distrito Central fue el encargado de leer el Acta de Independencia y posteriormente, el mandatario pronunció su discurso a la nación y emitió el grito de Independencia con el que marcó el comienzo de las actividades en honor a los 200 años de historia autónoma del país.

Discurso del presidente

"¡Viva Honduras! ¡Viva la Independencia!", comenzó diciendo el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, antes de comenzar su discurso en homenaje al cumpleaños de la patria.

"Son 200 años de esa gran gesta histórica que significó un antes y un después en nuestros pueblos. Ese anhelo de vivir libres, soberanos e independientes fue posible gracias al sacrificio de hombre y mujeres valientes, que soñaron con una Centroamérica dueña y constructora de su propio destino. Esos hombres y mujeres nos heredaron un legado de coraje, de valentía, amor patrio, libertad y justicia. Sí, han pasado 200 años y hoy más que nunca ese sueño de una Centroamérica fuerte, próspera, unida, de oportunidades para todos y democrática sigue vigente entre los que amamos esta región bendecida por el creador", continuó.

"En este ciudadano de Honduras, en este centroamericano, Juan Orlando Hernández, tienen a un convencido en la integración económica, política y social de nuestros pueblos, creo, fírmemente, que ese es el camino correcto que debemos transitar. Soy un integracionista por convicción y vocación, porque creo que unidos como hermanos, respetándonos mutuamente somos más fuertes y somos invencibles", dijo el mandatario.

Proyectos del Bicentenario

Tras darle lectura al Acta de Independencia, el alcalde Asfura dijo que "queremos avocarnos a los hijos de Tegucigalpa, los que nacieron en los barrios y sitios de las hermanas ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, ¡Gloria eterna para Francisco Morazán!, a Juan Lindo, Santos Guardiola, Rafael Eliodoro Valle, Ramón Oquelí Bustillo", entre otros.



También agregó que era una fecha propicia para destacar a todos los que han hecho sobresalir a Honduras en las artes.



"A todos los que abrieron sus ojos y merecieron sus cunas entre El Picacho, El Berrinche, La Montañita, el Cerro de Hula", dijo.

El edil aprovechó su participación para detallar algunos de los proyectos que se han desarrollado para conmemorar la histórica fecha, con el fin de que estas y las nuevas generaciones vean reflejado en algo material el fervor del Bicentenario "para dejar perpetuado el Bicentenario hoy inauguraremos el Monumento al Bicentenario, al costado sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, no solo eso, sino también el parque Bicentenario, que ya se firmó el contrato y empieza su construcción entre el sector protegido del Hato de Enmedio y el puente Bicentenario, que va desde el Centro Cívico Gubernamental hasta la Iglesia Don Bosco", detalló.

Hechos

Recopilar 200 años de historia de un país tan rico como Honduras no se hace de la noche a la mañana, pues dos siglos han sido más que suficientes para avanzar o retroceder como sociedad, ya sea por temas políticos, territoriales o fenómenos naturales.



En 200 años de Independencia las conquistas sociales, la primera universidad estatal o el acceso a la tecnología forman parte de los hechos significativos que en los libros de historia son acreditados a hombres y mujeres que dejaron un gran legado. Pero también hemos visto o escuchado sobre guerras, golpes de Estado, protestas, masacres, huracanes y hasta una pandemia que todavía se ensaña con nosotros.



No todo ha sido malo. El evento más importante, en palabras del historiador Ismael Zepeda, fue la Independencia, pues sin ese proceso no hubiésemos podido aspirar a nación, Estado o República.

Desde entonces han pasado exactamente dos siglos. Los libros de historia nos recuerdan que la emancipación de España fue un proceso lento y pacífico, pero no pudimos declararnos “soberanos e independientes” sino hasta 1838, cuando abandonamos la República Federal de Centroamérica.



Mientras en Centroamérica se acordaba la separación de esta República Federal, en Honduras ya se había concretado la primera división política (en 1825) y cuatro años más tarde los pobladores veían con asombro la llegada de la primera imprenta. Otro avance significativo ocurrió en 1830 cuando nació lo que conocemos como el diario oficial La Gaceta.



Y cómo no mencionar la primera Constitución política de Honduras en 1839 o la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 1847, que 110 años más tarde logró la autonomía (1957).

