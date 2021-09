"Una gran potencia": Así sería Centroamérica si fuera un solo país  

La Centroamérica de Francisco Morazán no está unida, pero los historiadores no pierden la esperanza que en un futuro será una sola república.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rica en naturaleza, con un sistema capitalista y con una de las extensiones territoriales más amplias en América Latina y con 45 millones de habitantes, así sería Centroamérica si fuera un solo país como el que soñó Francisco Morazán.



Toda América Central está unida en historia y cultura y, aunque actualmente son cinco países independientes (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), muchos quieren verla como una sola nación.



Así como lo fue hace dos siglos cuando lograron independizarse de España en 1821. Esta nación naufragó por la pobreza y problemas políticos, por lo que inmediatamente se juntaron con México, pero dos años después, en 1823, se divorciaron.



VEA: Cuatro mil capitalinos celebrarán el Bicentenario en el Estadio Nacional



Posteriormente, Centroamérica ya tomó el rumbo de su administración por sí sola, pero el 5 de noviembre de 1838 cada provincia decidió separarse para ser países independientes.



Y fue hasta el 7 de mayo de 1862 cuando mediante decreto N.3 se estableció que las cinco provincias ya no serían parte de la República Federal de Centroamérica, sino que países soberanos e independientes.



Desde entonces la gran Centroamérica no está unida, pero sin duda seríamos una gran potencia si nos volviéramos a unir, aseguraron los historiadores consultados por EL HERALDO.



Este rotativo no tomó en cuenta a Panamá y Belice porque no pertenecieron originalmente a la República Federal de Centroamérica, de hace 200 años.



Si Centroamérica volviera a ser un país...

"Los procesos históricos están compuestos de muchos momentos decisivos que impiden tener certeza de lo que podría haber pasado. Por ejemplo, si Centroamérica hubiera permanecido unida podría haber tenido buenos o malos gobernantes y eso, a su vez, daría lugar a muchos futuros posibles", puntualizó el historiador hondureño Rubén Zúniga.



El tipo de gobierno e ideología que tendría América Central si fuese una nación está claro para los analistas e historiadores consultados por EL HERALDO, pues la mayoría dice que el sistema sería capitalista.



"Gobernada por una élite política transparente y honesta la población viviría con dignidad", dijo Zúniga.



Pero en cuanto al tipo de gobierno que tendría esta nación aseveró que sería una "democracia liberal", no obstante, lo importante es que cumpla con la ciudadanía.



En la misma línea de respuesta, el abogado y analista político Josué Murillo explicó que "por la enorme influencia que tenemos de los Estados Unidos nos hubiéramos decantado por el capitalismo".



ADEMÁS: Bicentenario: Las claves en la independencia de Honduras y Centroamérica



Los expertos también resaltaron que la región tendría más peso y relevancia en el plano geopolítico mundial.



"Seríamos tomados en cuenta de una manera más privilegiada en la toma de decisiones en las estructuras internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros", explicó Murillo.

Economía

Según los expertos, si la región estuviera reunificada sería un beneficio para la mayoría de países, en consecuencia, la economía sería estable.



El motor económico de una nación es la población y en estas instancias serían más de 45.1 millones de habitantes (los que tiene actualmente la región), y la provincia más poblada sería Guatemala con más de 17 millones de personas.



"Tendríamos una mayor influencia, mayor fuerza de negociaciones y mayores capacidades. El PIB per cápita es muy probable que aumentaría debido a al distribución de riquezas y el incremento de productividad", analizó Gabriel Durón, economista hondureño.



Según datos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), analizados por EL HERALDO, uniendo el PIB anual de los cinco países que conforman la región daría un total 179,965 millones de euros al año.



DE INTERÉS: Inicia conmemoración del Bicentenario de Independencia de Honduras



Lo anterior indica que de ostentar un PIB per cápita de 2,278 euros anuales (65,000 lempiras) para Honduras, con la reunificación el indicador para Centroamérica como una sola nación rondaría los 3,960 euros al año (113,163 lempiras).

Geográficamente

Si la soñada América Central de Francisco Morazán estuviera unida tendría 423,892 kilómetros cuadrados de extensión territorial, superando en territorio a naciones como España, Suecia y hasta Japón.

En América Latina sería el octavo país más grande y a nivel mundial ocuparía el puesto 50.



Además, el vasto territorio tendría riquezas naturales como 100 parques aborígenes y unas 150 áreas protegidas, lo que sería uno de los lugares más biodiversos del mundo. Claro, en caso de ser una sola república.



Otro beneficio sería la posición geográfica: Centroamérica goza de salida con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico.



"Unificada Centroamérica tendría el 10% de la riqueza biológica del planeta. La cantidad de bosque, madera, piedras preciosas, tierra y oxígeno sería espectacular la riqueza que dispondría", apuntó el historiador Rubén Zúniga.

¿Potencia mundial?

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad San Carlos de Guatemala y la Universidad de Panamá serían los eslabones de la educación con más promesa en el istmo que le darían mejor calidad a la enseñanza primaria y secundaria.



El nivel de alfabetismo de Costa Rica es una marca que puede contagiar al resto de la población y llegar a un 95%.



+ Alistan cuatro galas cívicas virtuales para el Bicentenario de Independencia

Los analistas consultados dicen que esta nación podrá tener mayor fuerza en todo aspecto y tiene síntomas de ser potencia, por lo menos en América Latina.



"Yo no tendría ninguna duda, gobernada con transparencia Centroamérica sería una potencia", aseguró un historiador.



"Sería una potencia en comparaciones a nuestras capacidades aisladas", acotó el analista Murillo.

Fútbol, la pasión

Y si Centroamérica fuese una sola nación, la afición futbolera, altamente pasional, disfrutaría como parte de su jornadas competitivas encuentros como Olimpia-Saprissa y Motagua-Alajuelense, duelos que, en la actualidad, solo se pueden dar esporádicamente en Liga Concacaf.



Si se hablara de un equipo representativo, indiscutiblemente Keylor Navas sería el guardián de la portería, mientras que en ataque estaría Alberth Elis y Joel Campbell, futbolistas que ahora mismo son rivales.



“Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo”, exclamó Francisco Morazán en sus últimas palabras antes de ser fusilado... desde entonces no ha nacido un líder con el ímpetu de lucha para borrar las fronteras y unir a la América angostura.