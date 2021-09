¿Aceptaría Pedro Troglio dirigir la Selección de Honduras ante el fracaso inicial de Coito?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos empates fuera del país y una humillante derrota en casa ante Estados Unidos tienen contra las cuerdas a Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, que no tuvo un buen inicio en la octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022.



Ante esta situación, el clamor generalizado de la prensa deportiva y aficionados en las redes sociales apunta al técnico del Olimpia, Pedro Troglio, quien habló este lunes desde la Cueva del León sobre el ofreciemiento que le han hecho de dirigir a la H en esta eliminatoria.

"No tengo nada que ver. Soy amigo de Fabián Coito, creo que está haciendo un gran trabajo. A ver, yo les digo, vamos a jugar bien y ganar, pero cuando no ganás pasas a ser una porquería", comenzó diciendo el argentino sobre el proceso del uruguayo.



Y es que Honduras al mando de Coito dejó escapar puntos valiosos en el inicio de la eliminatoria: un empate producto de una desaplicación de la defensa ante Canadá y la poca ofensiva mostrada en Montreal (le habría dado la posiblidad de sumar sus primeros tres puntos).



Ante El Salvador en la segunda jornada de la octagonal, el técnico de la Bicolor realizó algunos cambios argumentando el cansancio de los jugadores por la secuencia de partidos, cosechando su segundo empate el Cuscatlán.



"Creo que está muy bien la Fenafuth en apuntalar a Fabián para que termine el proceso porque todo está abierto. Se le puede ganar a los dos de local, así que es un momento para apoyar y cuando termine todo, no se hace ahora", afirmó Troglio sobre las posibilidades que tiene Honduras en los demás partidos.



Pero la pregunta concreta llegó: ¿Le gustaría dirigir a la H? "No, no, mañana salgo en el título del diario; esa pregunta es brava. A ver, a mí me gusta dirigir el día a día, me gusta levantarme a las 5.00 de la mañana para venir a entrenar, pero en un futuro, claro que me gustaría".



Agregó: "Disputé un Mundial como jugador y sería bueno dirigir un Mundial como entrenador, pero no de una selección en especial, hoy como técnico del Olimpia tengo que apoyar a un técnico que está haciendo un gran trabajo y que también reconozco que cuando perdés te las tenés que comer como ahora se la está comiendo, aguantando, las críticas muy severas, que no son justas".