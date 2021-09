¿Cuál es la mayor preocupación de YosStop en la cárcel?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, reveló cuál ha sido su mayor preocupación desde que un juez de control le dictó prisión preventiva tras la acusación en su contra de almacenar y distribuir pornografía infantil.

De nuevo, YosStop, de 30 años, escribió una carta para su novio Gerardo Gonzáles, quien ahora le maneja su cuenta de Instagram, y en ella le confesó su angustia por volver a ver sus mascotas (Teodoro, Steewy y Sookiea), a quienes cariñosamente les llama 'ñeñes'.

“Lo más difícil de estar privada de mi libertad es no poder estar con mi familia, con la gente que amo. Y eso incluye a mis ñeñes hermosos y preciosos”, escribió la joven en la carta que fue compartida en sus redes sociales.

"A mis perrijos de los cuales siempre he sido responsable y han recibido mi amor y protección. Sé que ellos no pueden entender lo que me está pasando, no pueden ver y menos escucharme. Sería maravilloso aunque sea tener eso de ellos”, agregó.

Asimismo, la influencer contó que durante su tiempo en prisión decidió tejerle una bufanda a sus mascotas, una imagen que también fue compartida a sus seguidores de Instagram con el conmovedor texto.

Reflexión

Esta carta escrita por YosStop ha sido la más larga hasta el momento y en otro apartado decidió dedicarle un par de renglones a sus miles de seguidores, enfatizando en aprovechar el tiempo con las personas que aman.

“Ojalá esta experiencia que estoy viviendo les llegue a más personas. Que valoren su tiempo, en qué lo invierten o quiénes lo invierten. ¿Valió la pena? No sabemos lo que va a pasar la próxima hora. Puede temblar, podemos morir, alguien que quieres puede morir, desaparecer o privarlo de su libertad”, continuó la youtuber.

Fue entonces que reflexionó en las injusticias de la vida e instó a sus fanáticos a abrazar a quienes aman. “Así que si tú estás leyendo esto y llevas mucho tiempo en tu celular, déjalo un ratito y ve a abrazar, besar y apapachar a los que amas. recuérdaselos cada que puedas porque el tempo no para, el tiempo no perdona y mucho menos regresa”, culminó en la carta firmada por ella misma.

Respecto a el estado de sus mascotas, su novio explicó en la misma publicación que están en perfecto estado, aunque extrañan a su mamá humana. Mucha gente ha preguntado por los “ñeñes” y quiero compartirles que están bien. Claro que extrañan a su mamá humana, pero me están ayudando, me hacen compañía, me llenan de amor y ánimo para podérselo llevar a Yoss”, escribió Gonzáles.

Los hechos

Yoseline Hoffman fue detenida el pasado 29 de junio por suponerla responsable de almacenar y distribuir pornografía infantil en el caso de Ainara Sánchez, quien hizo retumbar México en 2018, cuando al salir de una fiesta fue violada por al menos cuatro adolescentes que le introdujeron una botella en sus partes íntimas y grabaron el momento.

De modo que el video salió a la luz a principios de 2021 y llegó a manos de YosStop, quien a través de un video en su canal de YouTube se refirió al tema asegurando que la acción fue consensuada e insultó a Sánchez.

En consecuencia, la joven de ahora 19 años, acusó a la youtuber de ambos delitos.

Se estima que YosStop podría enfrentar una pena entre 7 a 14 años si es encontrada culpable, sin embargo, podría llegar a un acuerdo con Sánchez, aunque recientemente, aseguró que no buscaba compensación económica sino justicia sobre el caso.

