Vicente Fernández deseaba que Alejandra Guzman fuera su nuera

JALISCO, MÉXICO.- ¿Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán juntos? Ese era uno de los deseos del famoso cantante Vicente Fernández para su hijo, según reveló la actriz Silvia Pinal.



Fue durante una entrevista para el programa de radio “Todo para la mujer” que la mamá de la cantante dijo que el "Charro de Huentitán" le dijo que le gustaría que sus hijos se conociera.



"Hubo una época en la que Vicente Fernández se me acercó y me dijo: ‘cómo me gustaría que mi potrillo (Alejandro Fernández) conociera a su yegüita, que era Alejandra´", contó Pinal.



La famosa actriz aseguró que a ella no le desagradaba la idea de ser parte de la familia Fernández.

“A mi sí me hubiera encantado que terminaran como pareja. Pero no era el momento, cada quien ha hecho su vida por su lado”, declaró.



Además, confesó que hace unas semanas Alejandra visitó el rancho "Los Tres Potrillos" y recibió un regalo muy especial. Vicente "Le regaló una yegüita embarazada, que es una monada, y un caballito; son chiquitos".



Los recuerdos y anécdotas sobre Vicente comienzan a surgir entre los famosos a más de un mes de que el artista se encuentra hospitalizado tras haberse caído en la habitación de su rancho y golpearse las cervicales.

Predicciones

Hace unos días Mhoni Vidente reveló fuertes predicciones sobre la muerte del charro mexicano y aseguró que ve que su cuerpo está muy cansado por lo que él ya le está pidiendo a Dios que se lo lleve a su lado.



Asimismo, dijo que el deceso del intérprete de "Mujeres Divinas" puede ocurrir en una fecha 11 o 17, sin embargo no específico un mes.



Además, dijo que tendrán problemas por la herencia y que una brujería hecha a su hijo Vicente Jr. podría estarle afectando.

Sin embargo, la familia del charro ha informado que aunque su condición es delicada, permanece estable en el hospital, atendido por un equipo médico.