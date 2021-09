Photoshop extremo: ¿Nos mienten los candidatos cuando retocan las fotografías?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si hablamos de la imagen política como estrategia electoral, el cómo se ven los candidatos y la percepción que dan es fundamental al momento de atraer votantes.

Sin embargo, existe la interrogante si el uso excesivo de Photoshop también puede persuadir a los electores.

En Honduras, casi todos los políticos retocan sus fotografías, pero hay casos -como el registrado en mayo de 2021- que dejan de qué hablar, ya que la imagen (utilizada en la papeleta electoral) era completamente diferente a cómo lucía esa persona.

El analista Raúl Pineda aseguró en 2014 que es una acción poco íntegra de los aspirantes que aparecen sin arrugas, calvicie ni defectos físicos y, como quieren ganar la elección a cualquier costo, “reflejan una imagen plástica y falsa”.

En otras palabras, podríamos decir que nos mienten a través de su fotografía y ponen en predicado su compromiso con la verdad, una de las cualidades más importantes que debe tener un político.

EL HERALDO consultó a un experto en diseño gráfico y fotografía sobre los retoques que más realizan a las imágenes de los candidatos y aseguró que la mayoría pide que les quiten las imperfecciones en la piel, arrugas o que no se les vean ojeras.

También hay casos de personas que piden les quiten la papada o les hagan blanqueamiento de dientes. En casos en los que aparecen de cuerpo completo, hay quienes solicitan lucir más delgados.

Esta imagen nos muestra a detalle de lo que se puede lograr con el Photoshop.



Aunque es una práctica que se ha hecho común, ¿qué tan importante es el Photoshop para los candidatos? ¿Acaso les da una ventaja? ¿Les permite atraer más votos?

Víctor López, el español que estuvo detrás del triunfo de Nayib Bukele en El Salvador, aseguró a EL HERALDO que no, pero el 80% de lo que realmente transmitimos a los demás no lo hacemos usando palabras sino a través de nuestra comunicación no verbal.

El máster en en Análisis Político puso de ejemplo el caso de Richard Nixon y John F. Kennedy en el primer debate de 1960, cuando Nixon se miró nervioso y hasta inseguro.

"Nixon rechazó el maquillaje y escogió un traje gris del mismo tono que el estudio de grabación, camuflándose con el fondo. JFK, por lo contrario, apareció moreno, se maquilló y su traje oscuro destacó más en pantalla que el de su oponente. Se pudo ver a un Nixon moviendo las manos nerviosamente y con las piernas descolocadas, mientras que JFK aparece recto y con las manos sobre su regazo, transmitiendo seguridad", comentó López.

Para el también periodista, esto significó una abismal derrota para Nixon por no haber tenido en cuenta la importancia de la preparación de su oratoria, incluso, hubo un momento en el que se apreció sudor en su frente, lucía rígido, agarraba al atril con ambas manos; contrario a cómo se veía Kennedy.

En otras palabras, el lenguaje no verbal (gestos, temple, miradas y hasta la ropa que usan los candidatos) pueden influir entre los votantes.

Un documento publicado por Ágora Democrática menciona que la imagen constituye uno de los elementos más importantes en la comunicación del pensamiento. "El problema de la imagen radica en que no solo hay que ser, sino parecer".

Esto se puede complementar con una encuesta realizada por la Universidad Santo Tomás de Colombia, donde de cada 10 encuestados dos elegían una propuesta política por el candidato.

Esto significa que a muchas personas no les interesan las propuestas, sino quién es el candidato y cómo se ve.

"El físico no es lo realmente importante en esta elección sino conectar con las necesidades reales de la gente", exteriorizó el asesor de Bukele.

Continuó diciendo: "si no emocionas, no gobiernas"... el experto se refería a que 50% de los electores parecen no tener confianza en las ofertas de candidatos actuales y están indecisos sobre los aspirantes a un cargo.

El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) publicó en mayo de 2021 una encuesta sobre la intención del voto por candidatura para las elecciones de noviembre de 2021. Curiosamente, el 51.1% de la población dijo no saber o simplemente no respondió por quién votaría.

De acuerdo con López, para que un candidato genere confianza y, por ende, pueda ganar más votantes, tiene que ser un líder, carismático, buen comunicador y asumir retos con valentía.

"Es un modelo a seguir y debe tener la habilidad de convencer a otros de que trabajen con entusiasmo para lograr los objetivos definidos. Debe ser el pilar en el que otros se apoyen siendo empático y en permanente contacto con las necesidades de sus públicos demostrando con el ejemplo", puntualizó.