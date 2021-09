Locatarios del mercado Perisur protestaron para que habiliten terminal de buses  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con pancartas en mano y obstáculos atrasando el tráfico vehicular, los locatarios del mercado Perisur se tomaron, la mañana de este lunes, la salida al sur a la altura de la rotonda de la colonia Loarque exigiendo que se habilite la terminal de buses.



El coordinador del mercado explicó a EL HERALDO que necesitan que se ponga en marcha la terminal para que la afluencia de compradores aumente en Perisur.



VEA: CNA denuncia a ministra de Salud por favorecer con plazas laborales a familiares



"Los alcaldes nos han mentido 22 años esperando la terminal de buses de la zona sur y ya está hecho el plantel, sólo falta meter los buses. Nos habían dicho que el 15 (de septiembre) los iban a meter y ahora nos dicen que hasta el otro año", se quejó el coordinador.



Si las autoridades no habilitan la terminal en estos días, los locatarios advirtieron que

continuarían con las tomas.



"Queremos esos buses o sino vamos a continuar con estas protestas aquí y usted ( Nasry "Tito" Asfura, alcalde) no nos va a parar", amenazó.



"Alcalde, usted ahorita quiere votos, ¿verdad?. No deje ir estos votos", concluyeron los locatarios.



ADEMÁS: UNAH celebrará tercera edición del Festival Universitario de las Culturas

Terminal

Después de más de seis años de atrasos en su construcción, hace unos meses se terminó el plantel de la terminal de buses.



Los diez baños están instalados y el parqueo de más de ocho mil metros cuadrados donde aparcarán 68 unidades a la vez (más las que vayan a abordar y desbordar) está culminado.



Las rutas que operarán serán algunas unidades que cubren el anillo periférico, el bulevar Comunidad Económica Europea (CEE) hasta llegar a las zonas altas de Comayagüela, es decir, los buses que se ubican en la quinta, sexta y séptima avenida y atrás del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de La Granja.



Sin embargo, aún se desconoce el por qué no han comenzado operaciones en la terminal de buses de Perisur.



DE INTERÉS: Extienden toque de queda en Honduras hasta el domingo 19 de septiembre