Video: McGregor protagoniza pelea con Machine Gun Kelly en la alfombra de los VMA

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un acalorado momento protagonizaron la estrella de la UFC, Connor McGregor, junto al cantante Machine Gun Kelly en su paso por la alfombra roja de los premios MTV Video Music Awards.



Según informó el portal TMZ, el luchador irlandés se acercó al cantante y su novia Megan Fox para pedirles una foto, sin embargo un comentario de parte del músico habría provocado el altercado.



Los guardaespaldas de ambos tuvieron que intervenir para separarlos y que el altercado no pasara a mayores.



En las imágenes difundidas en las redes sociales se ve al luchador intentar golpear al artista, mientra él fue apartado rápidamente del lugar.

McGregor se enojó porque MGK no quiso una foto con el y le quiso PEGAR. Adoro el chisme me encanta el chisme pero no ver a Megan Fox preocupada. Tendremos que salir a romper caras. #VMAs pic.twitter.com/K9ui5EG3MH — ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎????, ♡. (@daisyvauIt) September 13, 2021

Además, se ve a la actriz, Megan Fox, apartarse junto a su novio mientra habla con él e intenta calmarlo tras el incidente.



Posteriormente, Fox fue interrogada por la revista Variety sobre el altercado y dijo: "No podemos decir nada". Su novio, que ganó el premio en la categoría "Mejor Alternativo" prefirió no realizar declaraciones.



Por su parte, el irlandés dijo a Entertainmente Tonight: "No pasó absolutamente nada... son solo rumores, ni siquiera conozco a ese chico. Seré honesto, solo son rumores. Solo peleo con luchadores de verdad. Gente que pelea de verdad. Realmente no peleo con raperos. No lo conozco, no sé nada de él, excepto que está con Megan Fox".