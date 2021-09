Jornada 9 del torneo Apertura se jugará el día del Bicentenario de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de una jornada intensa del fin de semana, la fecha 9 del torneo Apertura se jugará el día del Bicentenario de Independencia en Honduras.



El cierre de la primera vuelta obligó a realizar algunos cambios de sedes debido a las fiestas patrias del 15 de septiembre.



En el estadio Emilio Willians de la ciudad de Choluteca, se jugará el partido entre Motagua y el Vida, el juego estaba para jugarse en el Estadio Nacional.



Sorprendentemente, el actual líder es el Vida con 16 puntos, quien vapuleó 4-1 al Platense en su propia cancha. Para la jornada 9 le tocará ratificar su buen momento ante las Águilas.

Así queda la jornada 9

Marathón vs Olimpia

3:00 PM Estadio Yankel Rosenthal



Lobos UPNFM vs Real Sociedad

3:00 PM - Marcelo Tinoco



Honduras Progreso vs Real España

7:00 PM Estadio Humberto Micheletti



Victoria vs Platense

7:00 PM Estadio Municipal Ceibeño



Motagua vs Vida

7:00 PM Estadio Emilio Willians Agasse