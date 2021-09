Britney Spears anuncia su compromiso con su novio Sam Asghari

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cantante Britney Spears anunció en las últimas horas su compromiso con su novio, el modelo San Asghari.



La pareja lleva cinco años de relación, en medio de las polémicas protagonizadas por la artista y los conflictos legales que ha entablado hacia su padre, Jamie Spears.



"¡¡¡No puedo creerlo!!!", escribió la intérprete de 39 años junto a un video en el que mostró muy contenta su anillo de compromiso.



El medio de comunicación Page Six anunció que el compromiso tuvo lugar en la mansión de Britney, donde Asghari llegó con el anillo que habría sido confeccionado por un reconocido diseñador, quien le incrustó una piedra brillante de cuatro quilates, la cual lleva la inscripción "Lioness", que sería el apodo con el que el modelo de 27 años se refiere a su ahora prometida.

“Todos los diseñadores con los que hablé sobre el anillo fueron increíbles con grandes ideas, pero simplemente hice clic con Roman; realmente nos conectamos con el diseño y él estaba tan emocionado como yo de hacerlo especial, por eso lo elegí”, habría declarado el prometido de la cantante.

Destellos de libertad

El compromiso ocurre solo semanas después de la polémica audiencia en la que Britney solicitó anular la tutela que durante años ha llevado su padre, quien según ella, además de administrar su dinero, la obliga a tomar medicamentos, trabajar y le había prohibido tener más hijos o casarse con su pareja, algo que aseguró deseaba mucho.



"Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo”, dijo en ese momento.



La estrella del pop estuvo casada anteriormente con Kevin Federline, con quien tuvo a sus dos hijos: Sean Preston y Jayden James. Ese matrimonio duró desde 2004 a 2007. Posteriormente protagonizó uno de los matrimonios más breves del espectáculo, cuando se casó con su amigo de la infancia, Jason Alexander, pero la unión solo duró 55 horas.



Más tarde, Spears estuvo comprometido con su ex agente Jason Trawick, en 2011, pero se separaron en 2013.

