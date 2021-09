"No uso faja, pero estamos con los pantalones bien puestos para trabajar": Nasry Asfura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "No uso faja, pero sí estamos bien fajados y con los pantalones bien puestos para trabajar por Honduras", enfatizó en las últimas horas el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, en su visita por la ciudad de Marcala, La Paz, región central de Honduras.



"No uso faja, pero estoy acostumbrado a mucho trabajo, a estar encima de las órdenes que se dan, de los proyectos y estar siempre pendiente de que se realicen las cosas", arguyó el también conocido como "Papi a la Orden".



El líder nacionalista detalló que en su agenda presidencial prevalece la generación de empleos masivos en el país, apoyar a los microempresarios, brindar un sistema de salud digno y una educación con altos estándares para los niños y jóvenes.

VEA: Edmundo Orellana plantea eliminar la figura del diputado suplente en el Congreso Nacional

+ Las propuestas más polémicas del plan de gobierno de Xiomara Castro (FOTOS)



"Yo he aprendido en estos 40 años de andar en política que esto es trabajo, trabajo y más trabajo, de ahí yo no entiendo otro idioma y aquí nos enfocamos a trabajar, a servir y el que no funcione, corte chaleco y viene otro, hasta encontrar la gente que quiere partirse el pecho por Honduras", advirtió el presidenciable nacionalista.



"Papi, yo les puedo decir una cosa a todos ustedes, yo soy diferente, mi manera de trabajar, actuar y de hacer las cosas. Entonces, estoy acostumbrado al trabajo y a servir", recalcó.



Por otra parte, el aspirante nacionalista fue claro y adelantó que en estas próximas elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un gran compromiso de que sean unos comicios transparentes, claros, que todo el mundo se sienta bien y "que se le respete su voto".

ADEMÁS: Salvador Nasralla presentó su plan de gobierno para los 18 departamentos ¿Qué incluye?

Destacó que este 28 de noviembre, Honduras le va a demostrar al mundo entero su democracia, porque "eso es lo que necesitamos en Honduras es paz y recuperar el tiempo perdido.

En ese sentido, Papi a la Orden exhortó a la población hondureña a salir a votar tempranito el 28 de noviembre, porque es un deber y una fiesta cívica y eso no se trata de "insultos y daños".