Laura Bozzo podría ser culpable en demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un nuevo problema judicial deberá enfrentar Laura Bozzo y en esta ocasión no se trataría por delitos fiscales, sino por una demanda de difamación, amenazas, acoso sexual y discriminación interpuesta por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva.



Según ha revelado el abogado de los protagonistas de telenovelas, Gustavo Herrera, la presentadora de televisión debe presentarse a la audiencia de desahogo de pruebas pero, en caso de no hacerlo, la juez la declararía culpable por el cargo que es señalada.



“El día 20 de septiembre, a las 10 horas, vamos a tener un desahogo de pruebas de la señora Laura Bozzo y de Gabriel e Irina, estamos notificados para desahogar las pruebas confesionales, de inspección de todos los videos que ofrecimos como prueba. En caso de que no se presente a declarar, la señora Laura Bozzo va a ser declarada confesa de las posiciones que previamente sean calificadas como ilegales por parte del juez”, manifestó.

Y es que según el representante de la pareja, Bozzo debe acudir a declarar en persona, ya que por el caso no está permitido que lo haga un representante o su abogado.



“Cuando ofreces la prueba confesional de una de las partes de forma personalísima, ni personas que le represente, el juez así la admitió entonces nadie puede comparecer a su nombre cuando se trata de una persona física, si fuera una persona moral si puede ser representada por un apoderado”, detalló.



Asimismo, dijo que si la peruana es detenida antes de la audiencia, un juez deberá acudir a la prisión donde esté recluida para tomar su declaración.



De ser hallada culpable en este caso, la "señorita Laura" deberá pagar una determinada cantidad de dinero a Soto y Baeva.

La demanda que interpuso la pareja fue después de que Laura Bozzo llamara "hija de p..., una descarada, roba maridos, una pobre tonta" a Irina, tras que se anunciara su relación con Soto.



Sobre Gabriel dijo que "piensa con los genitales en lugar de la cabeza" y que lo nombró el desgraciado del año.