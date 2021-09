Olimpia empata sin goles ante Lobos UPNFM en Danlí

DANLÍ, EL PARAÍSO.- Olimpia dejó escapar los tres puntos al empatar 0-0 en la casa de los Lobos UPNFM durante la jornada 8 del torneo Apertura.



El equipo de Pedro Troglio buscó anotar durante los 90 minutos, pero sus esfuerzos fueron en vano.



Jerry Bengtson y Yustin Arboleda no tuvieron su mejor tarde, pues ambos tuvieron un par de jugadas que no lograron concretar.



El equipo universitario, por su parte, tuvo la más clara cuando 'Machuca' Ramírez quedó frente al arquero Edrick Menjívar y su remate fue directo a las manos.



Ya en el segundo tiempo el juego se tornó más fuerte y Josman Figueroa recibió la tarjeta roja tras una violenta falta en la que Saíd Martínez no perdonó y mostró la segunda amarilla.



El empate es de suma importancia para el equipo de Raúl Cáceres que busca mantensere entro los mejores del torneo Apertura en Honduras.



Mientras tanto Olimpia dejó escapar la oportunidad de consolidarse en la cima de la tabla.

⏱90” Final del partido nos vamos con un empate.



?Lobos 0 - 0 Olimpia ?



?⚪?#DaleOlimpia pic.twitter.com/TthRBSkvbB — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) September 12, 2021

Así salieron los equipos:

Olimpia: Edrick Menjivar; Félix Crisanto, Jonathan Paz, Jhonny Leverón, Javier Portillo; German Mejía, Carlos Pineda, Cristian Altamirano, José Mario Pinto; Yustin Arboleda y Jerry Bengtson.



UPNFM: Gerson Argueta; Axel Gómez, Eduar Reyes, Lesvin Medina, Robel Bernárdez; Luis Argeñal, Jack Jean-Baptiste, Aldo Oviedo; Cesar Guillen, Juan Ramón Mejía y Marlon Ramírez.