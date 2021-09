"El hombre que cae", la historia detrás de la fotografía que marcó la tragedia de las Torres Gemelas  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Richard Drew tenía 54 años edad cuando la trágica caída de las Torres Gemelas marcó su vida. Este hombre era un experimentado fotógrafo de la AP que pudo captar a una de las personas que decidió lanzarse de las torres antes que estas se desplomaran. Su fotografía ha marcado este hecho.



Drew, ahora de 54 años, cuenta que era un día como cualquier otro y que se encontraba en Nueva York por los eventos deportivos y de moda que ocurrían esa semana.



Él y otro colega suyo de CNN estaban algo lejos del World Trade Center cuando fueron avisados del lamentable hecho. Su editor lo llamó, le dijo lo que había pasado y corrió al metro más cercano para llegar.

Cuando salió de las escaleras del metro, vio una imagen inolvidable: las dos torres en llamas.



"Entonces me di cuenta de que el humo soplaba de oeste a este y di la vuelta para evitarlo. Me quedé junto a las ambulancias, entre un socorrista y un policía", contó Drew a la BBC Brasil.



Mientras captaba las imágenes del caos en la parte de abajo, uno de los socorristas gritó: "¡Dios mío, la gente se está tirando del edificio!".



"Tomé tantas fotos como pude de personas que se caían del edificio. No sé si saltaron por elección o si se vieron obligados a saltar por el fuego o el humo. No sé por qué hicieron lo que hicieron. Solo sé que tuve que grabarlo", cuenta.



Drew recuerda que a las 9:41 registró para siempre los últimos momentos del "hombre que cae", imagen que ha sido portada en miles de diarios alrededor del mundo.

"Estaba vertical, con la cabeza gacha, entre las dos torres. Había una simetría allí. Pero solo estuvo así por un momento. Si hubiera sido otro momento, hubiera salido en otra posición", dice.



El fotógrafo recuerda que a muchas personas no les gusta ver la imagen. "Creo que la gente se identifica con ella y tiene miedo de tener que enfrentarse a la misma decisión que ese hombre algún día".



"Es una de las pocas que muestra a alguien muriendo en el ataque más grave que hemos sufrido en Estados Unidos", asegura.

Esta imagen que ha sido portada en miles de diarios alrededor del mundo. Foto: Archivo AP.



¿Quién es "el hombre que cae"?

Drew contó que él nunca supo a ciencia cierta quién era el hombre que había retratado, pero Tom Junod, periodista de la revista "Esquire", decidió buscar a fondo.



"Junod dio con dos nombres. Uno, Norberto Hernández, chef del restaurante Windows on the World, que estaba ubicado en el piso 106 de la Torre Norte. Pero la familia de Hernández dijo que no podía ser él por la ropa que llevaba", recaba la BBC.

Y el segundo era Jonathan Briley, un ingeniero de sonido de 43 años que también trabajaba en el restaurante. Los hermanos de Briley dijeron que pensaban que, por la ropa y el cuerpo del hombre, podría ser el de la foto.



Hasta la fecha sigue sin conocerse la identidad de este hombre que ha marcado la trágica caída de las Torres Gemelas.