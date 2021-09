El doloroso adiós de Tanya y Sergio, el bombero que murió en las Torres Gemelas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Tanya Tepper esperó a su novio Sergio Villanueva 26 días después del fatídico atentado de las Torres Gemelas; él nunca volvió.

El día que ocurrió el ataque, Sergio -un bombero argentio- participó en las labores de rescate en la Torre Norte y luego en la Sur. El mundo de Tanya se desplomó cuando se enteró que él estaba en el interior del edificio colindante del Marriot Hotel, que fue sepultado. En total, 343 bomberos de la ciudad de Nueva York perdieron la vida en los atentados.

La joven, que aún recuerda cada detalle de ese día, dialogó en exclusiva con Infobae.

“No me iba a rendir. Hay gente que sobrevive a colapsos y terremotos. No me iba a rendir con Sergio. Y llamé a una médium de Miami, Elaine. No te podría explicar claramente cómo fue esa experiencia, no tengo las palabras, pero sé en mi corazón y en mi alma que Sergio estuvo ahí. Yo fui muy neutral, no le dije que había perdido a nadie ni por qué llamaba", empezó contando.

‘Él está ahí, está orgulloso, no hay dolor’, fue la frase de la medium que le ayudó a aceptar que Sergio ya no regresaría a su lado.

La última vez que estuvieron juntos fue el 9 de septiembre. Ese día Sergio fue a disputar el partido anual entre Bomberos y Policías.

“Cuando volvió a casa estaba excitado. Hacer el gol era importante para él. Amaba el ‘soccer’. Por la tarde fuimos a la fiesta de cumpleaños de la hija de un amigo de Sergio, de quien había sido padrino de boda. Estaba lleno de amigos, de la gente que amaba. Cuando terminó, nos quedamos un rato más tomando unas cervezas y nos fuimos a casa. Yo tenía una cámara de rollo que él me había regalado por mis 30 años. Me di cuenta que había una foto más y le saqué. Su última foto”, contó a Infobae.

Planes de boda

Después de siete años de relación, la pareja se comprometió. Habían hecho cita el 13 de septiembre para firmar el contrato del lugar donde querían realizar la cereonia. Se iban a dar el "sí acepto" el 1 de agosto de 2002.

El 11-S frustó todos los planes. "Fue una mañana horrible, ¿qué más podía pasar? Las Torres se había ido. Llamé al cuartel, pero como muchas veces, daba ocupado. Llamé al celular de Sergio y atendió su correo de voz. Y yo pensaba para mí ‘él está bien, pero fue allí para ver cómo están sus compañeros’”, dijo Tanya.

Finalmente, después del encuentro de Tanya con la medium y la decisión de la familia de no hacer nada hasta que el gobierno declarara que ya no había restos, aceptaron que Sergio no volvería. “No queríamos que nos dijeran ‘encontramos un pedacito del pie’, enterrarlo y que después apareciera algo más. Pero nunca hallaron nada de Sergio”.