“Divorcios son porque parejas se apartaron de Dios”: Pastora Claudia Johnson  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La pastora general del Ministerio La Cosecha, Claudia Johnson, aseveró que la principal causa de los divorcios es porque las parejas se apartan de Dios, así como el aspecto económico y los embarazos no deseados.



La líder espiritual consideró también que el confinamiento confirmó la mala situación de muchos debido a que tuvieron que convivir más con la otra persona, lo contrario previo a la pandemia. Por su experiencia como consejera matrimonial, ella solo recomienda el divorcio cuando ocurre violencia.



A continuación, sus impresiones:

En su experiencia como consejera familiar, ¿cuál es el extremo en el que usted recomienda el divorcio?



Por violencia de cualquier índole, máxime aquella en la que se pone en riesgo la vida de los miembros de la familia.



Desde la óptica espiritual, ¿cómo analiza los divorcios?



Son por apartarse del Señor. La Biblia declara que a causa de multiplicarse la maldad el amor se enfriará, es decir, por la carencia de valores espirituales y morales.



Por lo que ha conocido, ¿cuáles son las principales causas de divorcio?



Violencia, adulterio, casados por razones equivocadas como la economía, los embarazos no deseados y, también, por huir de situaciones familiares.



¿Por qué cree que las parejas toman la decisión de divorciarse?



Porque llegan al estado de conciencia que ya no pueden continuar, que ya no tienen las suficientes razones para estar juntos y por falta de compromiso por parte de algún integrante de la pareja.



¿Cree que el confinamiento afectó los matrimonios?



Es una de las razones. Las parejas no compartían tanto tiempo por las distintas ocupación y el estar tanto tiempo juntos afectó la relación y convivencia.



