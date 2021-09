Honduras: Explosión de divorcios se vive con desconfinamiento  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante el confinamiento se enteró de lo opuesto a lo que esperaba vivir: su esposo Raúl Hernández, con el que se había casado hace 17 años, tenía novia 15 meses atrás.



Esperanza Flores creía que encerrados mientras el virus se esparcía en Honduras su matrimonio sería inyectado con las dos dosis del amor para hacerlo inmune a los problemas, infidelidades e indiferencias.



Hacían equilibrio para resolver el cuidado de los niños, las tareas del hogar y el teletrabajo, mientras se ocupaban también de la salud y las finanzas, así como de buscar formas de distraerse sin salir de casa. Para centenares, como Esperanza, el confinamiento por el coronavirus significó descubrir secretos y vivir con la secuelas de la separación legal.



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus estudió los ingresos y resoluciones de divorcios en Honduras desde 2011 hasta lo que va de 2021 por medio de la solicitud de información SOL-PJ-1640-2021.



De picada en el encierro Los números del Poder Judicial analizados por este equipo indican que los ingresos de divorcios cayeron en un 64% en 2020 en comparación con 2019.



Pero solo en lo que va de este año (hasta agosto) se registran 4,051 solicitudes de separaciones, 1,466 ingresos más en comparación a todo el 2020, lo que denota una explosión, Coincide con el proceso de desconfinamiento que ha vivido Honduras en los últimos 12 meses como parte de la nueva normalidad en medio de la pandemia del SARS-CoV-2.



Antes del año pandémico de 2020, casi siempre (año tras año) fueron ascendentes los ingresos de divorcios, con la excepción de 2017 que, en sintonía con 2016, el número se redujo en 39 casos.



El año récord es 2019, con 7,268 solicitudes, fenómeno que probablemente fue frenado por el encierro el año pasado.



El abogado Claudio Sánchez consideró que la baja de los ingresos de divorcios en los últimos meses se debió al cierre de las oficinas de los entes encargados de realizar los trámites.



Para el experto, miles de parejas decidieron separarse sin, todavía, ningún documento legal que confirme la disolución. “No han querido someterse al trámite o simplemente no les interesa, pero hay miles que no han entrado a los registros oficiales porque no han hecho los procedimiento”, comentó.



Más enemistados Con un matrimonio de 24 horas, dos niños, la oficina en casa más una novia que entró en la ecuación, “hay muchas cosas que ya no cuadraban”, argumentó Esperanza, quien consideró que el divorcio “fue la solución más factible”.



“Fueron 17 hermosos años, pero hasta ahí, no quiero nada más con él”, contó. Seis de cada diez ingresos de divorcios de 2011 a 2021 han sido vía contencioso, es decir cuando uno de los dos decide separarse unilateralmente y acude a un juzgado.



Mientras que el resto fue por mutuo acuerdo, lo que para el abogado Edgardo Hernández es normal debido a las causas de las disoluciones.



“La mayoría, por los casos que he tenido, son por infidelidad, una causa que genera mucho malestar en quien se ve afectado, por lo que no quieren llegar a ningún acuerdo”, opinó.



Esperanza, de 43 años, dijo que “cuando se está afectado sentimentalmente cuesta que las cosas se arreglen amistosamente”.



Sentencias sin armonía Como ocurre en los ingresos de divorcios en los que se registran más contenciosos, lo mismo pasa en las resoluciones: las disputas van hasta el final.



Otra de las similitudes es que las resoluciones también cayeron en 2020 en un 60%, pero empiezan a elevarse levemente en lo que va de este año con un 1.7%.



En el periodo estudiado se han establecido 54,494 resoluciones de divorcios. Las parejas mantienen su malestar hasta la última batalla: el 61% de las resoluciones son contenciosas, es decir, seis de cada diez.



“Tuvimos momentos de enfado y desacuerdo, de usar la situación unos contra otros”, detalló Esperanza, parte de esa estadística. “Empezamos a pelear por todo, hasta por cosas sin importancia”, agregó.



Para Esperanza, el confinamiento le hizo darse cuenta de la realidad del matrimonio que tenía. De no estar encerrada habría estado demasiado ocupada para notar la conducta atípica de su esposo, lo que la llevó a revisar su teléfono.



El confinamiento para muchos en principio fue considerado la oportunidad de revivir la llama del amor en los matrimonios apagados por la rutina, pero la convivencia más cercana sacó a la luz todo aquello que no se notaba antes del encierro, como la infidelidades.