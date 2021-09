Pelé sigue en UCI aunque se recupera de "manera satisfactoria"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El legendario exfutbolista Pelé, de 80 años, sigue internado en una unidad de cuidados intensivos en Sao Paulo, donde se recupera de "manera satisfactoria" de una operación para retirarle un tumor "sospechoso" en el colon, informó este viernes el centro médico que lo trata.



"El paciente Edson Arantes do Nascimento se viene recuperando de manera satisfactoria, está consciente, conversando activamente y manteniendo signos vitales dentro de la normalidad", indicó el Hospital Israelita Albert Einstein en un comunicado.



'O Rei' fue operado el sábado pasado para retirarle una "lesión sospechosa en el colon" detectada durante un chequeo rutinario.



En el parte médico del lunes, que hasta el de este viernes era el único divulgado, los especialistas aseguraron que esperaban trasladarlo el martes a una habitación.

Sin embargo, el tres veces campeón del mundo (1958, 1962, 1970) sigue en una unidad de cuidados intensivos (UCI), según la nota.



"Mis amigos, cada día que pasa me siento un poco mejor. Estoy ansioso por volver a jugar, pero aún me voy a recuperar por algunos días más", escribió el exjugador en su cuenta en Instagram este viernes.



Pelé afirmó que mientras está internado aprovecha para hablar con su familia y descansar.



"Gracias nuevamente por todos los mensajes de cariño. ¡En breve estaremos juntos de nuevo!", agregó.



Considerado por la FIFA el mejor futbolista del siglo XX, una distinción que comparte con el fallecido Diego Armando Maradona, Pelé fue internado el 31 de agosto, según dijo, para realizarse exámenes de rutina.



Ese día, el exfutbolista escribió un mensaje en sus redes sociales en el que decía estar "muy bien de salud", desmintiendo rumores de que se había desmayado.



En esos chequeos le fue detectada la anomalía.

Edson Arantes do Nascimento, que el 23 de octubre cumplirá 81 años, ha ingresado varias veces al hospital en los últimos años para tratarse problemas de salud.



La última fue en 2019, cuando fue internado en París y trasladado a Sao Paulo para retirarle un cálculo renal.



En 2014, 'O Rei' estuvo internado en cuidados intensivos tras otra infección urinaria que le obligó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo, luego que en la década de 1970 le fuera extirpado el derecho debido a una lesión cuando aún era jugador.



El camisa 10 también pasó por cirugías de cadera y de columna y desde 2012 se desplaza con cierta dificultad, llegando incluso a mostrarse en público en silla de ruedas en algunas ocasiones.