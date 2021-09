"Parecía casi imposible, pero cumplimos": Ana Paola Hall finaliza gestión como titular del CNE

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, presentó un informe acerca de su gestión al frente del órgano electoral, a pocas horas de entregar su cargo.



La concejal del CNE rindió cuentas antes de ceder el puesto a Kelvin Aguirre, quien asumirá la presidencia de cara a las elecciones generales del próximo 28 de noviembre.

"Hemos demostrado con actos, no con palabras vacías, no retórica, nuestro compromiso de velar por el próximo proceso electoral, nuestro compromiso de defender este recién creado Consejo Nacional Electoral, de defender todo lo que implica este proceso", comenzó diciendo Hall.



La aún presidenta del CNE mencionó que han defendido "con valentía" a la institución encargada de regir los comicios, manifestando que tienen una herencia difícil de vencer, pero que seguirán adelante para garantizar el orden en las elecciones de noviembre.



"Vamos a denunciar cuando sea necesario, vamos a informar lo que sea fundamental que la ciudadanía conozca para que la cadena de acontecimientos que el CNE ha tenido que enfrentar no se olviden y no se repitán" agregó.

La Consejera Presidente Dra Paola Hall Garcia en su última gestión de Pleno, brinda informe /sobre su gestión, que abarcó el periodos (sep 2020 a sep 2021) pic.twitter.com/BTLf4D9ps1 — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) September 10, 2021

Contexto de su gestión

Ana Paola Hall hizo un contexto de todos los retos que tuvo que enfrentar su gestión al frente del órgano electoral, mencionando que tuvieron muchas dificultades para sacar adelante las elecciones primarias celebradas en el mes de marzo.



"Con inicio de pandemia, dos huracanes, con dificultades para poder hacer uso de las instalaciones de INFOP y poder montar nuestro proceso electoral, con bajas considerables por incapacidades médicas de nuestro equipo del CNE debido al covid y pérdidas de vida de nuestros compañeros... Parecía casi imposible, pero hubo elecciones primarias, cumplimos", declaró Hall.



Asimismo, la consejera agradeció especialmente a Rixi Moncada y al resto de su equipo de trabajo por la labor realizada durante el proceso.

Adjudicación de contratos

En el cierre de su gestión, Ana Paola Hall informó que el CNE ha cumplido con la adjudicación de los contratos más grandes para la transmisión de resultados y biometría.



Asimismo, la funcionaria indicó que ya está listo el plan para la capacitación de cara al próximo proceso electoral y el transporte de las maletas electorales hacia los diferentes centros de votación en el país.



La concejal también indicó que ya están listos los documentos electorales diseñados, los proyectos de organismos electorales y la inscripción de candidaturas independientes, partidos políticos y alianzas.



Otro de los puntos que indicó Ana Paola Hall, es que ya tienen listos los implementos de bioseguridad para el personal del CNE de cara al proceso electoral.

Mañana asume Kelvin Aguirre

Luego de la presentación del informe por parte de Ana Paola Hall en el cierre de su gestión como presidenta del CNE, Kelvin Aguirre asumira dicho cargo a partir del 11 de septiembre, quedando como el encargado de presidir el órgano electoral durante las esperadas elecciones generales del 28 de noviembre.

