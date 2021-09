"Feliz Día del Niño, donde sea que estés": Doloroso mensaje de madre de Enoc Chinchilla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras algunos padres abrazaron a sus pequeños desde muy temprano, para celebrar el Día del Niño Hondureño, Karina Chinchilla recordó el infierno que vive desde la ausencia de su hijo, desaparecido en Honduras desde hace más de un año.



La compatriota volvió a hacer uso de las redes sociales para dedicarle un mensaje a Enoc Misael Pérez Chinchilla, con la esperanza de que sus palabras lleguen a él, en donde sea que se encuentre.



"Tesoro de mamá, feliz Día del Niño donde sea que estés, amor de mamá. Si supieras que dejé de existir desde que no estás, amor; Perdona que te fallamos como padres, no poder encontrarte nos quitó la vida, hijo de nuestro corazón. Te amamos, te extrañamos". escribió la hondureña en la página de Facebook "Encontremos a mi hijo Enoc Misael".

VEA: Madre de Enoc se refugia en la justicia española: En Honduras "un día más de búsqueda les da igual, a mí no

Desesperación

Este mes se cumplieron un año y ocho meses de la desaparición del menor, quien vivía en España junto a su madre, pero viajó para pasar Navidad en Atlántida, lugar de donde eran originarios.



Cuando estaba en casa de su abuelo fueron sorprendidos por personas desconocidas, que acabaron con la vida de su abuelo, Rubilio Arturo Pérez, su tío, Israel Ramos y su niñera, Cindy Xiomara Castro. El cuerpo del niño no se encontró por ningún sitio, por lo que fue reportado como desaparecido y hasta ahora, pese a las intensas búsquedas, se desconoce su paradero.



Tras la agotadora espera, Karina reveló recientemente que ha puesto sus esperanzas en investigadores privados, pues las autoridades de Honduras ya dieron por muerto a su vástago.

ADEMÁS: "Esas ganas de verte y amarte": A un año de la desaparición de Enoc, su madre pide justicia



"Tenemos gente particular trabajando, pero el caso de mi hijo lo cerraron; lo dieron por muerto, sinceramente. Es algo muy doloroso, pero es lo que hay, las autoridades se dieron por vencidas, es injusto", lamentó.



"No tuve el apoyo que merecía, luché y luché, pero no tuve respuestas. Las autoridades dan a mi hijo por muerto y me parece injusto porque mientras no haya un cadáver, pienso que no se hubiesen rendido", agregó.