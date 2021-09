Old Trafford recibe al hijo pródigo Ronaldo en la 4ª jornada de la Premier

Old Trafford vibra con la idea de recibir al futbolista, procedente de la Juventus, 12 años después de que dejara el club para firmar con el Real Madrid. Foto: AFP

MANCHESTER, INGLATERRA.- Gran sorpresa del Manchester United en el cierre del mercado de fichajes, Old Trafford recibe doce años después a su hijo pródigo, Cristiano Ronaldo, el sábado ante el Newcastle en la cuarta jornada de la Premier League.



La expectación es máxima pero su titularidad no está asegurada, ya que casi no se ha podido entrenar con sus compañeros debido al parón por los partidos internacionales que acaba de finalizar.

Old Trafford vibra con la idea de recibir al futbolista, procedente de la Juventus, 12 años después de que dejara el club para firmar con el Real Madrid.



Tras formarse en el Sporting Portugal, Ronaldo entró en una dimensión planetaria con el United (2003-2009).



Después de cerrar su vuelta a Mánchester, el jugador portugués, que cumplirá 37 años en febrero, mostró su deseo de "hacer historia" con el Manchester United y señaló que salir de la 'Juve' era "la mejor decisión" que podía tomar.

No hay lugar como el hogar.



?????????? ? ????, ??? ? pic.twitter.com/vVSoqlJEmf — Manchester United (@ManUtd_Es) September 9, 2021

El Newcastle, con solo un punto en tres partidos, parece un rival ideal para el despegue de CR7.La leyenda del fútbol portugués solo disputó uno de los tres partidos de Portugal en esta ventana internacional. Firmó un doblete que sirvió para remontar ante Irlanda (2-1) en la clasificación aly que le convirtió en el máximo goleador histórico de selecciones (111 tantos).

Esa noche fue amonestado por quitarse la camiseta. Por acumulación de amarillas no podía jugar el segundo partido de clasificación y Portugal le liberó para que se concentrara en su nuevo club.



El United es tercero de la Premier con 7 puntos, por lo que espera un paso en falso del Tottenham, líder en solitario con 9 puntos, ante el Crystal Palace, para asaltar el primer puesto.



Otros clubes con 7 puntos también son candidatos al primer puesto, como el campeón europeo Chelsea, que recibe el sábado al Aston Villa, el Liverpool, que viaja el domingo a Leeds, y el Everton, que recibe al Burnley el lunes en el cierre de la fecha.



El Manchester City, vigente campeón, juega el sábado ante el Everton. Ambos clubes tienen 6 puntos.

