Por una niñez protagonista y visible en el escenario social del país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Solo contra el mundo, ahí va don José con sus dos hijas sobre una carreta, aunque es desempleado por la pandemia y problemas de salud, a Génesis y Judit no les falta amor.



Aunque les sobra afecto, las pequeñas no probarán este viernes pastel, no verán dulces en las piñatas ni correrán con globos de colores por su casa este Día del Niño.



Las proyecciones del Instituto Nacional Estadística (INE) indican que ellas son parte de los 426,616 menores de 18 años en el Distrito Central.



De esa cifra, 216,244 son niños (51 por ciento) y 208,371 son niñas (49 por ciento).

Retos

Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), manifestó que por una gama de derechos vulnerados la niñez “no tiene nada que celebrar” este día.



Resaltó que los principales derechos vulnerados y más visibles son salud y educación.



“Otros vulnerados son la alimentación, recreación, seguridad... hay niños en condición de calle que tienen que trabajar y con ello se exponen al crimen o explotación sexual”, advirtió.



Otro reto que enfrenta la niñez es la pandemia del covid-19.



Según datos de la Región Metropolitana de Salud (RMS), al cierre de agosto se reportaron 9,315 contagios en menores y jóvenes.

La presencia de los estudiantes en los centros educativos públicos es distante sin un buen protocolo para el retorno a las aulas. Foto: Alex Pérez/El Heraldo





El dato representa el 10 por ciento de las 93,179 incidencias reportadas hasta esa fecha.



Sobre el tema, coordinadores de triajes expresaron a EL HERALDO que las visitas de menores no siempre terminan en atenciones y en muchos casos derivan en estabilizaciones.



En cifras de educación, los números señalan que en el Distrito Central la matrícula estudiantil disminuyó durante el 2021.



A través del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) se conoció que en el 2020 se matricularon 264,994 estudiantes y en el 2021 bajó a 248,328.

Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), cuestionó la desvinculación del Estado.



“Podemos decir que hay desatención total sobre el derecho a la educación. Las acciones del gobierno indican que quieren tener listos los centros educativos para las elecciones, las escuelas no tienen ni agua”, cuestionó.



Por su parte, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), a través de un informe, notificó que la Regional Centro dio apertura a 207 expedientes por niños en situación de riesgo o vulneración de derechos como abandono en lugar público y falta en forma absoluta de los encargados de la crianza y educación de niños.

Trabajo por la niñez

Instituciones como Coiproden, Casa Alianza Honduras y World Visión desarrollan un trabajo integral para velar por la protección de las garantías de los menores.



Entre las actividades que desarrollan se promueve el cumplimiento de las leyes y el resguardo de niños con derechos vulnerados.



Asimismo, se convierten en la voz de los infantes ante el desinterés de las autoridades gubernamentales.

Tres niños juegan en las faldas del cerro Juana Laínez. Foto: Alex Pérez/El Heraldo

