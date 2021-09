La familia, el tesoro y mejor regalo que los reyes del hogar quieren conservar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Les llaman ángeles terrenales porque en ellos no habita ni una tan sola gota de maldad.



Tienen la capacidad de cambiar cualquier situación a su favor con una genuina sonrisa.



Su inmensurable ingenuidad combinada con astucia y profunda sinceridad son su carta de presentación. Y aunque los juguetes son su debilidad, tienen claro que la familia es su tesoro más preciado.



Así lo dejaron entrever cuatro pequeñitos que bajo la supervisión de sus padres conversaron con EL HERALDO y externaron cuán importante es que en la celebración del Día del Niño prime la presencia de sus seres queridos más que la de un juguete o un obsequio material.

Los niños alzan su voz y conversan con EL HERALDO. A continuación sus apreciaciones.

Valentina córdova

¿Qué significado tiene celebrar el Día del Niño?

El Día del Niño es muy especial para mí porque me divierto jugando y compartiendo con otros niños. Mi mami y mi papi me dan mucho amor, y mis tíos y abuelitos también me dan mucho cariño y eso me gusta bastante. El Día del Niño significa amor.

¿Qué regalo le gustaría recibir, que no sea un juguete?

Me gustaría recibir mucho amor y mucho cariño de mis papás y toda mi familia. También, quiero de regalo que ya se vaya la enfermedad (covid-19) para jugar más con mis amiguitos y que yo pueda recibir mis clases en el kínder y no en casa.

¿Cambiaría un juguete por su familia? ¿Por qué?

No, porque un juguete vale menos que mi familia. Mis papitos, abuelitos, tíos y primos son lo más importante en mi vida. Juguetes ya me han regalado muchos mis papitos y todos los que me quieren y por eso siempre voy a preferir estar con mi familia.

¿Cómo le gustaría celebrar este Día del Niño?

Me encantaría celebrarlo compartiendo con mis amiguitos y mis compañeritos en mi casa porque todavía no podemos salir por culpa de la enfermedad (covid-19). Quiero que hoy me acompañe toda mi familia para que celebremos juntos y la pasemos muy bien.

Ángel Rubio

¿Qué significado tiene celebrar el Día del Niño?

Para mí, el Día del Niño es la fecha en que se le celebra a lo grande a todos los niños que viven en Honduras. Este día, nuestros papás y toda la familia nos regalan juguetes y podemos jugar porque es nuestro día favorito.

¿Qué regalo le gustaría recibir, que no sea un juguete?

Quisiera que me regalaran un libro y así poder leerlo, porque en la escuela he aprendido a leer y ahora sé hacerlo un poco corrido, entonces quiero practicar más con mi nuevo libro para leer más rápido de lo que ya puedo.

¿Cambiaría un juguete por su familia? ¿Por qué?

No cambiaría ningún juguete por mi familia, porque ya tengo varios juguetes y la familia es más importante para mí. Eso es lo que me han enseñado y he aprendido desde pequeño y decirlo me salió de mi corazón. Siempre voy a elegir a mi familia.



¿Cómo le gustaría celebrar este Día del Niño?

Quiero pasarlo festejando con toda mi familia, no solo la de mi mami -que es con la que vivo- también con la familia de mi papi. Quiero que estén todos conmigo este día para celebrar el Día del Niño, incluyendo a mis amigos de la escuela que siempre juego con ellos.

Ariana Cálix

¿Qué significado tiene celebrar el Día del Niño?

Es un día muy especial para mí, mis compañeros y todos los niños porque me compran ropa y juego con mis amigos en mi bicicleta, también juego a la cocinera, a la doctora, a ser bombero y salvar a las personas que están en peligro porque me gusta ayudar.

¿Qué regalo le gustaría recibir, que no sea un juguete?

Un paseo al mar porque me encanta. Quiero ir con mi familia y la persona que me cuida. También voy a llevar a unos primos que viven en una colina muy grande. Si me regalaran eso, sería más feliz porque me voy a divertir mucho.

¿Cambiaría un juguete por su familia? ¿Por qué?

No, yo prefiero estar con mi familia que con un juguete, ellos son muy importantes para mí porque siempre me dan comidita, están pendientes de mí y me ayudan a poner atención en todas mis clases del kínder porque las recibo todas las mañanas desde casa.



¿Cómo le gustaría celebrar este Día del Niño?

Me gustaría celebrar mi día con mis amigos y compañeros del kínder, comer de todo un poco, que mi mami me lleve de compras al mall. También me quiero poner un hermoso vestido como el de la princesa Elsa y jugar en la nieve como ella lo hace.



Santiago díaz

¿Qué significado tiene celebrar el Día del Niño?

Para mí, el Día del Niño significa que se le puede hacer una celebración a todos los niños y niñas. Este día nos dan comida, regalos y dulces. Además, podemos reventar piñatas y pasar todo un día agradable con nuestras familias.





¿Qué regalo le gustaría recibir, que no sea un juguete?

Me gustaría que me regalaran un viaje a la playa porque los niños podemos jugar con la arena cerca del mar, sentir las olas en nuestros piecitos, mirar el Sol, hacer castillos de arena con mi familia y mirar el atardecer.

¿Cambiaría un juguete por su familia? ¿Por qué?

No, yo siempre voy a preferir y a elegir a toda mi familia antes que a cualquiera de los juguetes del mundo, porque los juguetes son pasajeros, no duran mucho, y mi familia que quiero mucho será para siempre, con ellos soy muy feliz.

¿Cómo le gustaría celebrar este Día del Niño?

Para mí, este año, el Día del Niño sería perfecto si no me tocara hacer todas las tareas que me deja mi maestra de la escuela. También, que me den muchos regalos, pasarlo con toda mi familia y quisiera que me den de regalo un hermanito o hermanita.

