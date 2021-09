Con cambios de sede, hora y un clásico se jugará la jornada 8 de la Liga Nacional  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con Olimpia y Motagua como punteros, la Liga Nacional regresa a la actividad este sábado 11 de septiembre con tres juegos y entre ellos un clásico.



En el calendario hay una modificación de sede y hora: El UPNFM-Olimpia que estaba programado para las 7:00 de la noche ahora se jugará a las 5:00 y será en el Marcelo Tinoco de Danlí.



La fecha sigue el mismo sábado con un partidazo, Real España recibe a Motagua a las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Así será la jornada 8:

SÁBADO



Olimpia vs. Lobos UPNFM (5:00 PM) TVC

Real España vs. Motagua (6:00 PM) TVC

Victoria vs. Marathón (7:00 PM) TIGO SPORTS



DOMINGO



Real Sociedad vs. Honduras Progreso (3:00 PM) TVDT+

Platense vs. Vida (4:00 PM) - TIGO SPORTS