Rose Meléndez comparte conmovedora sesión de fotografías con su abuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Conmovedoras imágenes cautivaron a los seguidores de Rose Meléndez, la nueva Miss Honduras 2021, quien decidió compartir una tierna sesión de fotografías con su abuela Lidia Morales Rochez, pues según contó en sus redes sociales, fue quien se encargó de su crianza tras fallecer su madre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hondureña compartió las fotografías junto a 'Lita', como de cariño le dice, y decidió contar sobre su relación y amor por ella. "No sabría explicar su sonrisa al ser fotografiada, la ternura en su voz al decir que soy su nieta, que me ama y lo orgullosa que está de mi", escribió.

"Mi abuela me ha enseñado mucho en esta vida, desde cocinar, lavar a mano, bailar punta y muchos valores como respetar a los demás, independientemente de que sus acciones o pensamientos no sean igual a los míos, el mayor de todos el amor, amar por sobre todas las cosas", añadió Rose.

A sus 85 años, doña 'Lita' posó frente al lente del reconocido fotógrafo Heber Castro, quien captó su mejor sonrisa y también resultó emocionado por la intensidad del momento.

"Se me estaban rodando lágrimas al ver la delicadeza y ternura con la que Rose colocaba la corona a su abuela, ella disfrutó y posó durante la sesión y solo me dijo “hijo que Dios te bendiga hijo”, contó el joven a través de sus redes sociales.

La publicación de la Miss Honduras acumuló más de 9 mil reacciones y decenas de comentarios aplaudiendo la relación que comparte Rose y su abuela, así como la noble acción de la hondureña al incluirla en sus proyectos. "Siempre me dice “mabuleidabei binasiun” no olvides tu lengua, refiriéndose a no olvidar mis raíces y quien soy", contó la joven.

Asimismo, muchos se sorprendieron por la historia que compartió la también deportista, pues además de sentirse identificados con el amor de las abuelas para con sus nietos, los últimos renglones que compartió la hondureña en la publicación estremeció a más de uno.

"Ya su sonrisa no es la misma cómo en sus años mozos, al paso de los años se vuelve una bebe, ya no puede comer alimentos muy duros, entramos a revisar cuando duerme si está respirando bien, se le van cayendo los dientes y sonríe con las encías, se le olvidan algunas cosas, cuando me quiere hablar a mi, menciona el nombre de mis otras hermanas antes del mío. simplemente es nuestra bebé", culminó Meléndez.

Rose Meléndez, quien representará a la nación cinco estrellas en el próximo Miss Universo, se ha ganado el corazón de miles de hondureños y extranjeros gracias a su nobleza, humildad y simpatía, sin embargo, es evidente que su belleza y actitud son clave para convertirse en una de las favoritas del certamen mundial.

