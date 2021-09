Coito tras humillación ante EEUU: "No quiero generar un drama con lo que ha pasado"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Mientras la afición permanece decepcionada, el criticado Fabián Coito, director técnico de Honduras, apareció muy sereno en la conferencia de prensa tras la goleada 4-1 ante Estados Unidos. Fiel a su estilo se excusó.

"No había pasado nada en el segundo tiempo y habíamos recibido el empate, fue un golpe duro, no tuvimos la conexión con los atacantes como en el primer tiempo y se perdieron pelotas en salida", explicó el uruguayo al finalizar la contienda deportiva.



"No quiero generar un drama con lo que ha pasado y hay que ver cómo revertir la situación", agregó.



"Siempre está la autocrítica y creo que hemos hecho cosas buenas por la Selección", aseguró Coito.



Periodistas deportivos y aficionados al fútbol hondureño piden la "renuncia" o despido de Coito, no solo por el resultado contra USA sino por todo lo que arrastra desde el comienzo de la octagonal.



La Bicolor, de 9 puntos posibles, sólo sumó dos, más la humillada de ser goleados en casa ante Estados Unidos.



Honduras jugará en octubre otra triple fecha FIFA, dos partidos como locales y uno de visita. En casa: se recibe a Costa Rica y Jamaica, y se visita a México.



