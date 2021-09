El nuevo y arriesgado cambio de look de Lyn May a sus 68 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Lyn May, la polémica vedette mexicana, sigue dando de qué hablar, pero esta vez apostó por un arriesgado cambio de look que incluye un nuevo corte de cabello y un colorido maquillaje, mismo que mostró con orgullo a todos sus seguidores de las redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la también actriz compartió su nueva apariencia con una fotografía en la que se ve luciendo un novedoso corte con flequillo al estilo 'Bob', así como un delineado color verde neón que combinó con un glamuroso labial rojo intenso.

'¿Podrán con tanto? Los quiere su amiga #LynMay', escribió la famosa en la descripción de la publicación.

El nuevo look de May, de 68 años, se viralizó rápidamente acumulando más de 12 mil reacciones y cientos de comentarios con opiniones distintas. Mientras unos aplaudían su seguridad, otros se la usaron para criticarla.

"Toda una estrella con una carrera de muchos años ! La belleza asiática a todo lo que da ya quisiera tener su cuerpazo y su energía", "Mis respetos señora..que sigan los éxitos. Saludos", 2Hay no yo que tú me pondría una máscara", "Wow y además embarazada! Podrán? Eso es todo Lyn May!", fueron algunos de los mensajes escritos por los internautas.

Embarazo

Y es que la mexicana protagonizó una polémica situación tras la noticia de su embarazo producto de la supuesta relación con el cantante Marcos Hernández, mejor conocido como Markos D1.

“Estoy bien, estoy muy bien. Todo está perfectamente bien. Haciendo ejercicio y viviendo la vida tranquila y contenta y feliz, aprovechando los últimos años que nos quedan porque la pandemia está en chino”, expresó para Suelta la Sopa, al ser cuestionada sobre su embarazo.

“Lo que quiero, si me van a hacer un baby shower, voy a querer puros perfumes de Chanel y bolsas de Chanel, todo de Chanel, si no, no entran al baby shower”, pidió la actriz al ser cuestionada sobre su baby shower.

Sin embargo, la noticia de su supuesto embarazo ha generado incertidumbre debido a que hace un par de semanas la famosa dijo que se trataba de una broma para hacer pasar un momento divertido en pandemia, pero días después sorprendió al mostrar una fotografía del ultrasonido anunciando la llegada de un varón.

Por su parte, Markos D1 aclaró a medios mexicanos que nunca ha sostenido una relación formal con Lyn May, aunque confesó que tuvo 'una noche de copas' con la vedette. “Nunca hemos tenido una relación, más que de trabajo. Pero obviamente, en una noche de copas que pasó sí nos quedamos juntos, cuando fue lo de Siete en México. Entonces, no sé qué pasó ahí. Ahora sí que como dice Thalía: ‘No me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó'”, explicó.

