Brayan Acosta tras humillarse ante Estados Unidos: "Es una pena, una vergüenza"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La selección de Estados Unidos vino a humillar a domicilio a Honduras tras ganarle 4-1 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula en la octagonal final rumbo a Qatar.



Ante la goleada, Brayan Acosta salió a dar la cara y dijo que no se confiaron, pero "en el segundo tiempo con el cansancio de los compañeros no supimos aguantar".



"El mérito es de Estados Unidos porque anotó los goles. Nos vamos tristes por esta derrota en nuestra casa y con nuestra afición; no queríamos irnos así", agregó.



"Es una pena, una vergüenza. A lavarnos la cara", concluyó Acosta que forma parte de la H que ya está en aprietos en sus aspiraciones a Qatar.



Tras finalizar la triple fecha, la Bicolor sólo consiguió dos puntos de 9 posibles y queda en sexto lugar de la tabla y por los momentos está fuera del mundial.