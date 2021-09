Excapitán Santos Orellana planea reducir a dos años las labores del CNE

Aunque es un militar de carrera, Orellana también aseguró que los militares no están preparados para estar en las calles. Foto: Facebook Santos Orellana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Reducir a dos años el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), para evitar onerosos gastos presupuestarios, es una de las propuestas del candidato presidencial por el Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE), el excapitán del ejército Santos Rodríguez Orellana.



Su plan de gobierno fue presentado ante el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), en el que también destacó que en su gestión daría representación en el Congreso Nacional a la comunidad hondureña en el exterior.

Partido Liberal

Los políticos se han desplazado por diversas regiones del territorio nacional para intentar ganar votos a su favor, por lo que han presentado sus planes de gobierno y propuestas que convenzan a la población a brindar el tan aclamado voto.

A lo largo de sus visitas, el abogado hondureño Yani Rosenthal prometió a la población que acabaría con "la dictadura" y que dentro de sus gestiones daría fin a la "corrupción".

"Durante 200 años de independencia los liberales han luchado contra la dictadura cachureca. Ahora he vuelto, no les tengo miedo y nuevamente los vamos a sacar. En mi gobierno vamos a parar con la corrupción y haremos las obras que el pueblo necesita”, aseguró Rosenthal.

Partido Nacional

En tanto, Nasry 'Tito' Asfura reveló que había tomado la decisión de no cobrar su sueldo como funcionario público, específicamente los honorarios correspondientes al mes de septiembre, octubre y noviembre del año en curso.

"A partir de septiembre me quité el sueldo de la Alcaldía, porque andamos en campaña política, escuchando a la gente y ver sus problemas. Nunca inauguramos ningún proyecto, no nos pertenecen, es dinero del pueblo de sus contribuciones. No hago las cosas a lo loco", sostuvo el actual edil de la ciudad capital.

De igual forma, señaló que la municipalidad quedará libre de cualquier problema financiero. "Los últimos cuatro meses que nos quedan, hay proyectos en marcha con su debido presupuesto, estamos al día con el pago de planillas", apuntó Asfura.

Salvador de Honduras

Salvador Nasralla líder del el Partido Salvador de Honduras festejó el inicio de su campaña política el pasado domingo e invitó a la población a disfrutar -en su compañía- el partido de la Selección de Honduras en la plaza central de Tegucigalpa.

"Ven a festejar nuestro lanzamiento de campaña en el parque central de Tegus, donde te estaré esperando con música en vivo y veremos juntos el partido de la H en pantalla grande", escribió Nasralla en su cuenta de Twitter.

Partido Libre

Finalmente y junto a una gran algarabía, Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó su plan de gobierno para el período 2022-2026.

Su discurso lo pronunció en un reconocido hotel capitalino. Dentro de sus propuestas se destacó su interés por crear una nueva Constitución de la República, derogar algunas leyes (incluido el actual Código Penal) y combatir la corrupción en el país.

Asimismo, manifestó que daría paso a una importante cantidad de fuentes de empleo y dejó claro su deseo de vender el avión presidencial, los vehículos utilizados por el Estado, reducir los precios de la energía eléctrica; así como ordenar la reducción del sueldo de los funcionarios y demás gastos "onerosos".

