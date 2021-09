Choluteca se mantiene en el pico más alto de la pandemia del covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La falta de aplicación de las medidas de bioseguridad y no querer vacunarse contra covid-19 son las causas que mantienen de rodillas a la población del municipio de Choluteca.



En los últimos tres meses la cabecera departamental se ha mantenido en los picos más altos de contagio y muertes que se haya experimentado durante la pandemia.



Y es que de los 6,442 contagios confirmados hasta la fecha, el municipio de Choluteca tiene 4,530 casos, es decir, el 70.32% del total de los infectados.



Además registra el 52% de las muertes del departamento, es decir, 106 de las 203 víctimas mortales de este año.

De la totalidad de los casos del departamento de Choluteca, 2,907 son hombres y 3,555 mujeres.



“La cantidad de contagios ha tenido el mismo comportamiento desde junio, julio y agosto, y la semana pasada de los 264 casos del departamento, el municipio de Choluteca registró 157, lo que representa casi el 60% de casos de la semana pasada”, expresó Gustavo Avelar, epidemiólogo de la Región Sanitaria del sur.



Avelar explicó que para que el pico de la pandemia empiece a bajar se debe registrar menos de 200 casos por semana, las hospitalizaciones deben ser menores al 40% y el número de pacientes estables debe ser superior al 60%, de lo contrario seguirán en zona de emergencia por el covid-19.

El funcionario criticó a las autoridades edilicias por ser los primeros en no portar mascarillas en eventos públicos, dando un mal ejemplo a la población.



“Choluteca es un caso excepcional, empezando con el alcalde que no usa mascarilla en los mercados y donde anda, y la gente que lo sigue hace lo mismo, y por más que les digamos a la población y autoridades que usen la mascarilla, no hacen caso”, aseveró.

Los otros municipios que están bajo riesgo son Marcovia y El Triunfo, ya que están registrando un alto porcentaje de infectados provenientes de las zonas rurales. Uno de los problemas que han identificado es que la movilización de personas para buscar atención médica es muy baja y esto hace que aumente la posibilidad de muertes en niños, adolescentes, adultos y ancianos.



Ante esta situación, el epidemiólogo dijo que necesitan personal de salud suficiente para salir a buscar a las personas sintomáticas y asintomáticas para evitar que empeoren.

