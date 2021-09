Carlos Bonavides pide recaudar fondos para ayudar a Laura Bozzo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor mexicano Carlos Bonavides decidió solidarizarse con la conductora de televisión Laura Bozzo, quien enfrenta un delicado proceso legal por fraude que abarca aproximadamente 12 millones de pesos equivalentes a más 15 millones de lempiras. En consecuencia, su colega inició una recaudación económica para ayudar a la peruana.

El actor aseguró que es posible arreglar la polémica situación que enfrenta Bozzo, quien está prófuga debido a que ya tiene una orden de aprehensión en su contra por vender un inmueble embargado por las autoridades tributarias mexicanas. Sin embargo, Bonavides considera que "tratándose de dinero se puede llegar a algún arreglo".

A través del programa 'Las Estrellas', el también presentador dijo: "A mi querida Laura le mando un cariñoso saludo, un apoyo y si ella no tiene el dinero, pues yo tampoco tengo lana, pero juntarnos, hacer una cooperacha -reunir dinero- para ayudarla. Del árbol caído ya no se puede hacer leña y menos en estos tiempos que todos estamos sufriendo la cuestión económica".

LEA: 'Amo mi cuerpo y nada me queda mal': Laura Bozzo responde a sus detractores

"Todo en la vida se puede arreglar, la cosa es que mi querida Laura arregle las cosas y que no vaya a pisar la cárcel", agregó.

Asimismo, el actor explicó que lo importante es que no sea renuente a pagar, pues las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no buscan encarcelar a personas sino que paguen lo adeudado.

El actor dijo que, al recaudar 300 mil pesos, podrían ayudar a que la conductora conserve su libertad, pues podría entregar dicha cantidad al igual que su pasaporte a las autoridades y llegaría a un acuerdo con ellos. Sin embargo, estos acuerdos expiraron el pasado primero de septiembre.

Diversos famosos que han compartido la pantalla chica con Laura Bozzo se han pronunciado al respecto para limpiar su imagen y aclarar que nunca ha tenido malas intenciones.

+: Piden a Interpol emitir alerta roja contra Laura Bozzo y buscarla por 190 países

¿Quién acusó a Laura?

El actor y político mexicano Alfredo Adame reveló que fue él quien dio aviso a las autoridades sobre los delitos que había cometido Laura Bozzo.

La riña entre Adame y la presentadora peruana lleva tiempo y se volvió tan mediática que el famoso aseguró que iba a hacer lo posible por sacarla del país o enviarla a la cárcel.

Fue de esta forma, que sin tapujos, Adame confesó que una persona lo contactó por las redes sociales para decirle que tenía información comprometedora de la "señorita Laura".

Relató que esa persona le dijo que le compró un apartamento a Bozzo, pero que cuando intentó escriturarlo se dio cuenta que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

+: Alfredo Adame en pelea con Laura Bozzo: 'Tu imagen es asquerosa'

"Hazte cuenta que me cayó del cielo", expresó durante la entrevista. "Empecé a investigar, ya la habían llamado varias veces para que se arreglara y no iba, no pagaba, los 12 millones ya se habían convertido en 80 millones por las multas, recargos y actualizaciones desde 2012. Ya eran 80 millones de pesos los que le debe a Hacienda", comentó.

Adame dijo que fue hace seis meses que llamó al SAT y la denunció: "Laura Bozzo, la conductora de televisión, cometió un delito. Vendió un condominio que ustedes lo tienen embargado, yo les dí el aviso".

La peruana podría pasar en la cárcel de tres a nueve años, aunque se estima que esa cifra aumente por no presentarse cuando lo indicaron las autoridades.

+: ¿Por qué delitos acabaría en prisión Laura Bozzo?